Zvýšenie daní vo Francúzsku poškodí investície, varuje šéf Stellantisu

Paríž 14. októbra (TASR) - Plány Francúzska na zvýšenie daní pre veľké firmy poškodia investície. Upozornil na to generálny riaditeľ automobilovej skupiny Stellantis Carlos Tavares. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa Tavaresa ide síce o krátkodobú voľbu, ktorá však bude mať negatívne dôsledky v strednodobom časovom horizonte.



Skupina Stellantis vznikla v roku 2021 fúziou francúzskej automobilky PSA Peugeot Citroën a nadnárodného výrobcu áut Fiat Chrysler.



Plánované zvýšenie dane z príjmu právnických osôb bude pre automobilku predstavovať "dvojcifernú sumu rádovo v miliónoch eur", uviedol Tavares. Konkrétne číslo však nechcel povedať. Dodal len, že Stellantis bude schopný zaplatiť zvýšené dane.



Francúzsko minulý týždeň predstavilo návrh rozpočtu, ktorý zahŕňa vyššie dane pre podniky a bohatých jednotlivcov. Ich cieľom je zaplátať dieru v rozpočte.



Tavares v tejto súvislosti poznamenal, že zvýšenie dane z príjmu pre najbohatších vo Francúzsku "bude mať negatívny efekt, keďže z krajiny pravdepodobne emigrujú tí najkvalifikovanejší ľudia".



V separátnom rozhovore, ktorý v nedeľu (13. 10.) uverejnili noviny Les Echos, Tavares nezamietol možnosť zníženia nákladov v skupine Stellantis v reakcii na čoraz väčšiu konkurenciu zo strany čínskych výrobcov automobilov.



"Niektorí hovoria, že nemôžeme znížiť náklady, pretože zamestnanci Stellantisu sú na hranici svojich možností," uviedol Tavares pre francúzsky hospodársky denník. "Ak by to tak malo byť, samozrejme, by sme to vzali do úvahy, aby sme ochránili našich zamestnancov," povedal. "Ale zároveň nechápem, ako môžeme konkurovať súperom, ktorí sú technologicky rovnako dobrí alebo dokonca lepší ako my a o 30 % lacnejší, ak nedokážeme znížiť náklady," dodal.