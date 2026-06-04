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Zvýšenie dôchodkov po dovŕšení 90 rokov prerokujú poslanci v septembri
Novelou zákona o sociálnom poistení navrhujú národniari zvýšiť dôchodok pre takmer 26.000 seniorov nad 90 rokov na 824 eur.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Novelu zákona o sociálnom poistení skupiny poslancov koaličnej SNS, ktorou sa majú zvýšiť starobné dôchodky po dovŕšení 90 rokov veku, prerokuje Národná rada (NR) SR v druhom čítaní až na nasledujúcej schôdzi v septembri. Pôvodne bola zaradená do programu aktuálnej schôdze, poslanci však vo štvrtok schválili procedurálny návrh jedného z predkladateľov návrhu Romana Michelka (SNS) o jeho presune. Dohodli sa na tom koaličné kluby Smer-SD, Hlas-SD a SNS.
Novelou zákona o sociálnom poistení navrhujú národniari zvýšiť dôchodok pre takmer 26.000 seniorov nad 90 rokov na 824 eur. Strana opakovane kritizovala ostatných koaličných partnerov, že nepodporili tento návrh na rokovaní výborov. Dosah zmeny na štátny rozpočet odhaduje medzi 50 až 80 miliónmi eur.
Návrh vychádza z väzby na už existujúci inštitút minimálneho dôchodku. Zvýšenie sumy starobného dôchodku navrhli predkladatelia určiť odkazom na dvojnásobok sumy minimálneho dôchodku. U poberateľov starobného dôchodku vo veku nad 90 rokov sa podľa nich kumulujú dôsledky historicky nízkych zárobkových základov a dlhodobého poberania dávky. Poukázali pritom na nesúlad medzi výškou vyplácaných dôchodkov a reálnym finančným zaťažením osôb vo veku nad 90 rokov.
Novelou zákona o sociálnom poistení navrhujú národniari zvýšiť dôchodok pre takmer 26.000 seniorov nad 90 rokov na 824 eur. Strana opakovane kritizovala ostatných koaličných partnerov, že nepodporili tento návrh na rokovaní výborov. Dosah zmeny na štátny rozpočet odhaduje medzi 50 až 80 miliónmi eur.
Návrh vychádza z väzby na už existujúci inštitút minimálneho dôchodku. Zvýšenie sumy starobného dôchodku navrhli predkladatelia určiť odkazom na dvojnásobok sumy minimálneho dôchodku. U poberateľov starobného dôchodku vo veku nad 90 rokov sa podľa nich kumulujú dôsledky historicky nízkych zárobkových základov a dlhodobého poberania dávky. Poukázali pritom na nesúlad medzi výškou vyplácaných dôchodkov a reálnym finančným zaťažením osôb vo veku nad 90 rokov.