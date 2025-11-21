< sekcia Ekonomika
Zvýšenie dovozných ciel zníži deficit USA v menšej miere,než sa čakalo
Ak súčasné dovozné clá zostanú v platnosti aj v nasledujúcom desaťročí, do konca roka 2035 by celkový deficit USA mohol klesnúť zhruba o 3 bilióny USD (2,61 bilióna eur), uviedol CBO.
Autor TASR
Washington 21. novembra (TASR) - Zvýšenie ciel na dovoz zahraničných výrobkov americkým prezidentom Donaldom Trumpom bude znamenať do konca roka 2035 miernejšie zníženie deficitu USA, než sa pôvodne predpokladalo. Uviedol to tento týždeň Rozpočtový výbor Kongresu (CBO), podľa ktorého rozsah redukcie bude oproti odhadu spred troch mesiacov nižší zhruba o jeden bilión dolárov. Informovala o tom agentúra Reuters.
Ak súčasné dovozné clá zostanú v platnosti aj v nasledujúcom desaťročí, do konca roka 2035 by celkový deficit USA mohol klesnúť zhruba o 3 bilióny USD (2,61 bilióna eur), uviedol CBO. Na porovnanie, v auguste úrad predpokladal, že clá znížia deficit USA až o 4 bilióny USD.
CBO založil najnovší odhad na clách, ktoré Trump zaviedol voči obchodným partnerom do 15. novembra. Podľa CBO by mal primárny deficit klesnúť do konca roka 2035 o 2,5 bilióna USD a náklady na pôžičky zo strany federálnej vlády o 500 miliárd USD. V auguste počítal CBO s poklesom primárneho deficitu za sledované obdobie o 3,3 bilióna USD a poklesom nákladov na pôžičky o 700 miliárd USD. Nový odhad vychádza najmä z aktualizovaných ekonomických dát, zvyšok zo zmien v oblasti ciel, ku ktorým Trumpova administratíva pristúpila v poslednom období.
(1 EUR = 1,1514 USD)
