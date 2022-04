Zvýšenie kapacity jaslí o desať percent sa bude týkať všetkých detí

Bratislava 12. apríla (TASR) – Počet detí v jasliach sa bude môcť zvýšiť o desať percent oproti regulácii nastavenej zákonom o sociálnych službách nielen z dôvodu poskytovania starostlivosti deťom prichádzajúcim z Ukrajiny, ale poskytovania starostlivosti aj iným deťom. Vyplýva to z novely nariadenia vlády o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR, spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktorú v utorok schválil kabinet Eduarda Hegera (OĽANO).



"Návrhom nariadenia sa novovytvárajú právne podmienky na možnosť využitia prechodne počas krízovej situácie o 10 % zvýšenej kapacity prevádzkovaných zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, oproti regulácii nastavenej zákonom o sociálnych službách, a to nielen z dôvodu poskytovania starostlivosti deťom prichádzajúcim z Ukrajiny, ale poskytovania starostlivosti aj iným deťom," uviedol rezort práce, sociálnych vecí a rodiny v predkladacej správe k schválenému materiálu.



Novelu nariadenia rezort navrhol s tým, že sa tak posilňujú nedostatočné kapacity zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa a cieľová skupina rodičov sa rozširuje na všetkých rodičov, ktorí službu na podporu rodinného života a pracovného života potrebujú.