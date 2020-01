Napätie na Blízkom východe môže ešte viac pribrzdiť nemeckú ekonomiku

Berlín 5. januára (TASR) - Nebezpečná eskalácia napätia na Blízkom východe môže byť pre nemeckú ekonomiku ďalším negatívnym faktorom. Dôvodom je predovšetkým to, že nemecké firmy sú vysoko závislé od exportu, uviedli šéfovia renomovaných nemeckých inštitútov DIW a IfW Marcel Fratzscher a Gabriel Felbermayr.



"V tomto čase enormnej neistoty by bol konflikt na Blízkom východe to posledné, čo naša ekonomika dokáže zvládnuť," uviedol šéf DIW Fratzscher. Podľa Felbermayra takéto krízy zvyšujú politickú neistotu, a preto sú ďalším faktorom, ktorý zaťažuje svetovú ekonomiku. Nemecko by podľa neho vzhľadom na narastajúce geopolitické riziká malo posilniť domáce motory rastu.



Napätie medzi USA a Iránom a celková nebezpečná eskalácia napätia v Perzskom zálive spôsobili v piatok (3. 1.) turbulencie na finančných a komoditných trhoch. Burzy oslabovali, naopak vzrástli ceny ropy a zlata a posilnili štátne dlhopisy.