Zvýšenie pomoci pre cestovný ruch nepostačí, ak sa situácia nezlepší

Bratislava 4. apríla (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR žiada ďalších 157 miliónov eur na pomoc pre cestovný ruch. Tieto prostriedky by mali vystačiť do mája tohto roka. Ak sa situácia nebude zlepšovať, tak to stačiť nebude. Uviedol to minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) vo štvrtok (1. 4.) vo videu na sociálnej sieti.



Doležal skonštatoval, že schéma pre cestovný ruch je vytvorená, ale situácia sa zhoršovala tak, že alokovaných 100 miliónov eur sa vyčerpalo už za minulý rok. Nad rámec toho tak požaduje minister ďalších 157 miliónov eur, ktoré podľa neho budú stačiť do mája. "Všetci veríme, že situácia sa bude zlepšovať, ak sa nebude zlepšovať, tak to stačiť nebude," podotkol.



Verí, že už na ďalšom stredajšom rokovaní vlády prijmú konkrétne uznesenie, kde bude záväzok pre ministra financií vyčleniť túto pomoc. S novým šéfom rezortu financií chce túto tému ešte prerokovať a vysvetliť mu podstatu schémy a dôvody zvýšenia pomoci.



V parlamente bola zároveň už schválená aj legislatíva umožňujúca vznik schémy pomoci pre autosektor. Doležal poznamenal, že je potrebné pomôcť aj dopravným podnikom a samosprávam, táto téma však nebude súčasťou schémy pomoci. Prípadná pomoc má podľa ministra ísť priamym transferom z ministerstva financií.