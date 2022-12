Zvýšenie príplatkov môže podľa J. Oravca zamestnancom aj uškodiť

Bratislava 8. decembra (TASR) – Schválenie novely Zákonníka práce, ktorou sa od júna budúceho roka rozmrazili príplatky za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov, je nedomyslené a v konečnom dôsledku môže zamestnancom aj uškodiť. Na štvrtkovej tlačovej konferencii na to upozornil opozičný poslanec Ján Oravec (SaS).



"Ak sa zamestnávateľ rozhodne, že už nie je rentabilné mať prevádzku cez víkend alebo v noci, stráca zamestnanec príležitosť zarobiť si tento extra príjem a má vyšší príplatok, ale z nuly," upozornil Oravec. Možné obmedzenie fungovania niektorých prevádzok podľa poslanca zníži aj dostupnosť služieb. Druhým efektom bude zvýšenie nákladov na výrobu napríklad pekárenských výrobkov, ktoré firmy prenesú do ich ceny.



Oravec označil rozmrazenie príplatkov za podraz voči zamestnávateľom. Pripomenul, že sa zamestnávatelia v lete dohodli s odborármi na výraznom zvýšení minimálnej mzdy na 700 eur. "Súčasťou dohody sociálnych partnerov bolo aj to, že odbory nebudú otvárať tému zvyšovania príplatkov," povedal. Celkové výdavky na zamestnancov sú podľa Oravca už v súčasnosti na vyššej úrovni ako napríklad v Česku a Poľsku a rozmrazením výšky príplatkov sa tak konkurencieschopnosť slovenských zamestnávateľov ešte viac oslabí.



SaS kritizovala aj schválenú novelu zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH). Oravcov kolega Marián Viskupič zopakoval, že trojmesačné zníženie DPH pre gastro sektor na desať percent nie je pre reštaurácie, hotely zásadné, nakoľko majú od januára do marca najnižšie tržby. Problémy budú podľa Viskupiča aj s aplikáciou zákona, nakoľko sa znížená DPH vzťahuje iba na konzumáciu priamo v prevádzke a nerieši napríklad donášku jedla dôchodcom. Viskupič chce tieto problémy riešiť cez novelu zákona o spotrebnej dani z liehu.