Zvýšenie príspevku na opatrovanie pocíti 76.400 poberateľov

Bratislava 1. júla (TASR) - Zvýšenie príspevku na opatrovanie a osobnú asistenciu pocíti v tomto roku približne 76.400 poberateľov. Uviedla to Michaela Slivková Kirňaková, hovorkyňa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPRV) SR.



Priblížila, že opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, dostanú od 1. júla vyšší opatrovateľský príspevok. Prvé zvýšenie pocítia už v auguste, keď im bude vyplatený príspevok za mesiac júl. Opatrovateľ v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP), tak dostane po novom príspevok vo výške čistej minimálnej mzdy pre tento rok, teda 508,44 eura mesačne. Zvyšuje sa aj hodinová sadzba osobnej asistencie, a to na 4,82 eura.



Pripomenula, že vláda na svojom ostatnom rokovaní schválila návrh nariadenia na zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie a výšky peňažného príspevku na opatrovanie z dielne MPSVR. Tí, ktorí pomáhajú ľuďom s ŤZP, tak dostanú vyšší príspevok, a to aj napriek zvýšeným výdavkom štátneho rozpočtu v súvislosti s pandémiou.



Spresnila, že opatrovateľovi v produktívnom veku, ktorý opatruje jednu fyzickú osobu s ŤZP, sa príspevok zvyšuje o 31,70 eura a dosiahne sumu čistej minimálnej mzdy pre tento rok, teda 508,44 eur mesačne. Ak opatruje dve a viac osôb, dostane viac o 42,16 eura, teda 676,22 eur mesačne. Ak opatrovanie jednej osoby s ŤZP vykonáva opatrovateľ poberajúci niektorú z dôchodkových dávok, dostane príspevok v polovičnej výške, a to 254,22 eur mesačne pri opatrovaní jednej osoby.



Poznamenala, že zvýšenie hodinovej sadzby osobnej asistencie na 4,82 eura predstavuje pri priemernom mesačnom rozsahu osobnej asistencie 140 hodín navýšenie príspevku na osobnú asistenciu o asi 89,6 eura mesačne.



Dodala, že zvýšenie opatrovateľského príspevku sa v tomto roku pozitívne dotkne približne 40.890 opatrovateľov v produktívnom veku a asi 23.700 opatrovateľov poberajúcich dôchodkovú dávku. Vyšší príspevok na osobnú asistenciu pocíti 11.820 poberateľov.