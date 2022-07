Zvýšenie životného minima predĺži podľa exekútorov splácanie dlhov

Bratislava 1. júla (TASR) - Zvýšením životného minima od začiatku júla vzrástla aj nezraziteľná suma, ktorá musí ostať občanom pri exekúcii na vlastnú spotrebu. To však zároveň predĺži dĺžku splácania ich dlhu a môže zasiahnuť aj veriteľov. V piatok na to upozornila Slovenská komora exekútorov (SKE).



Nezraziteľná suma pri exekúcii vychádza zo životného minima, ktoré sa k tomuto dátumu zvýšilo na 234,42 eura z 218,06 eura. Nepostihnuteľná čiastka pri exekúcii je od 1. januára tohto roku vo výške 140 % životného minima pri takzvaných neprednostných pohľadávkach, čo sú napríklad splátky úverov. Občanovi v exekúcii tak na jeho osobnú spotrebu musí ostať minimálne 328,18 eura.



"Okrem tejto sumy má dlžník nárok aj na ďalších 25 % z nej na každú vyživovanú osobu. Ak teda napríklad vyživuje manželku a dve deti, musí takejto rodine od 1. júla pri neprednostnej pohľadávke ostať na osobnú spotrebu minimálne 574,32 eura," uviedla hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.



Pri prednostných pohľadávkach, ako napríklad výživné, náhrady škôd z trestných činností či platby sociálnej a zdravotným poisťovniam, ostáva občanovi v exekúcii 100 % životného minima. "Ak takýto človek vyživuje manželku a dve deti, musí im ostať na živobytie minimálne 410,24 eura," konštatovala Kolesárová.



Táto suma ale nie je jedinou položkou, ktorá dlžníkovi ostáva. Ostávajúca čiastka do 984,54 eura sa podľa Kolesárovej delí na tretiny. Pri neprednostných pohľadávkach ide na splácanie exekúcie tretina a dve tretiny ostávajú dlžníkovi. Pri prednostných pohľadávkach idú dve tretiny na splátky a tretina ostáva dlžníkovi. Čiastka prevyšujúca 984,54 eura ide na splácanie exekúcie.



SKE upozornila, že rešpektuje rast životného minima, a tiež rozumie potrebe pomôcť ľuďom v extrémne náročnej situácii. "Zároveň je však našou povinnosťou konštatovať, že zvýšenie nepostihnuteľnej čiastky pri exekúcii opäť zníži splátky dlžníkov a predĺži splácanie ich dlhu," dodala.



Priamym postihnutým sú podľa exekútorov v tomto prípade veritelia, ktorí takisto môžu predstavovať sociálne ohrozené skupiny občanov ako mamičky čakajúce na výživné či obete trestných činov. Preto komora pri opatreniach v prospech dlžníka upozornila na potrebu rovnováhy práv dlžníkov a veriteľov. "Tieto opatrenia majú priamy vplyv na zníženie vymožiteľnosti práva v SR," pripomenul prezident SKE Miroslav Paller.