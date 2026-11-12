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Zvýšený záujem o cestovanie vlakmi zostal aj po prázdninách
Najvyťaženejšími dňami zostávajú piatok a nedeľa, hlavne na diaľkových spojeniach medzi Bratislavou a východným Slovenskom.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Záujem o cestovanie vlakmi zostáva zvýšený aj po jesenných prázdninách a sviatočnom období. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) zaznamenala v uplynulom týždni medziročný nárast predaja platených cestovných dokladov aj miesteniek. Najvyťaženejšími dňami zostávajú piatok a nedeľa, hlavne na diaľkových spojeniach medzi Bratislavou a východným Slovenskom, informoval vo štvrtok hovorca ZSSK Ján Baček. Pred víkendom 13. až 15. novembra dopravca odporučil zabezpečiť si miesto na sedenie v predstihu.
V 45. kalendárnom týždni (2. až 8. novembra) si 512.588 osôb zakúpilo cestovné doklady do druhej triedy v elektronickom predaji. To predstavuje medziročný nárast o 19,3 percenta. Počet predaných dokladov sa zvýšil o 16,2 percenta a objem cestovania v osobokilometroch vzrástol o 22,5 percenta.
„Zvýšený záujem potvrdzuje aj predaj vnútroštátnych miesteniek. Na cesty počas uplynulého týždňa ich bolo predaných 102.867, medziročne o 12,6 percenta viac,“ uviedol Baček. Najvýraznejší záujem o rezervácie pripadol na piatok 6. novembra s 19.746 miestenkami a nedeľu 8. novembra s 19.703 miestenkami.
„Na piatkové a nedeľné cesty tak pripadlo takmer 40 percent všetkých vnútroštátnych miesteniek za celý týždeň. Významný podiel rezervácií sa sústreďuje na diaľkovú dopravu. Na expresnú linku Ex 1 pripadlo 71.824 miesteniek, teda takmer 70 percent celotýždňového počtu vnútroštátnych rezervácií,“ priblížil hovorca.
Údaje o predaji miesteniek nepredstavujú celkovú obsadenosť vlakov. Vo vozňoch bez povinnej rezervácie cestujú aj ľudia bez miestenky a skutočná obsadenosť jednotlivých spojov sa môže líšiť.
Päťdesiatpercentná zľava na určené vnútroštátne cestovné v druhej triede pokračuje aj v novembri. Nevzťahuje sa na cenu miesteniek a ďalších doplnkových služieb.
ZSSK zároveň pripomenula, že na železničnej sieti pokračujú plánované výluky. „V Bratislave naďalej platia dočasné zmeny vedenia vybraných spojov. Pred cestou je preto vhodné skontrolovať si nielen čas odchodu, ale aj nástupnú stanicu a prípadné prestupy,“ dodal Baček.
V 45. kalendárnom týždni (2. až 8. novembra) si 512.588 osôb zakúpilo cestovné doklady do druhej triedy v elektronickom predaji. To predstavuje medziročný nárast o 19,3 percenta. Počet predaných dokladov sa zvýšil o 16,2 percenta a objem cestovania v osobokilometroch vzrástol o 22,5 percenta.
„Zvýšený záujem potvrdzuje aj predaj vnútroštátnych miesteniek. Na cesty počas uplynulého týždňa ich bolo predaných 102.867, medziročne o 12,6 percenta viac,“ uviedol Baček. Najvýraznejší záujem o rezervácie pripadol na piatok 6. novembra s 19.746 miestenkami a nedeľu 8. novembra s 19.703 miestenkami.
„Na piatkové a nedeľné cesty tak pripadlo takmer 40 percent všetkých vnútroštátnych miesteniek za celý týždeň. Významný podiel rezervácií sa sústreďuje na diaľkovú dopravu. Na expresnú linku Ex 1 pripadlo 71.824 miesteniek, teda takmer 70 percent celotýždňového počtu vnútroštátnych rezervácií,“ priblížil hovorca.
Údaje o predaji miesteniek nepredstavujú celkovú obsadenosť vlakov. Vo vozňoch bez povinnej rezervácie cestujú aj ľudia bez miestenky a skutočná obsadenosť jednotlivých spojov sa môže líšiť.
Päťdesiatpercentná zľava na určené vnútroštátne cestovné v druhej triede pokračuje aj v novembri. Nevzťahuje sa na cenu miesteniek a ďalších doplnkových služieb.
ZSSK zároveň pripomenula, že na železničnej sieti pokračujú plánované výluky. „V Bratislave naďalej platia dočasné zmeny vedenia vybraných spojov. Pred cestou je preto vhodné skontrolovať si nielen čas odchodu, ale aj nástupnú stanicu a prípadné prestupy,“ dodal Baček.