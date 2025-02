Zvýši sa náhrada za používanie súkromných vozidiel na pracovné cesty

Bratislava 17. februára (TASR) - Od 1. marca sa po desiatich mesiacoch opäť zvyšuje suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Upozornila na to v pondelok advokátska kancelária Ružička and Partners.



S účinnosťou od marca bude suma základnej náhrady za jeden kilometer pre osobné vozidlá vo výške 0,281 eura v porovnaní so súčasne platnou sumou 0,265 eura. Pre dvojkolesové, trojkolesové vozidlá a štvorkolky bude od marca platiť výška 0,08 eura, pričom aktuálne to je 0,075 eura za jeden kilometer jazdy, priblížila advokátska kancelária.



"Pri použití prívesu k štvorkolke alebo k osobnému vozidlu sa suma základnej náhrady pre štvorkolky a pre osobné vozidlá zvýši o 15 %. Sumu základnej náhrady za jeden kilometer jazdy pre nákladné vozidlá, autobusy a traktory písomne dohodne zamestnávateľ so zamestnancom," doplnila kancelária. Zároveň pripomenula, že náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi v sume zodpovedajúcej súčinu jednotkovej ceny pohonnej látky a spotreby pohonných látok uvedenej v doklade vozidla za každý začatý kilometer jazdy.