Predčasné starobné dôchodky sa niektorým ženám zvýšia

Bratislava 14. decembra (TASR) - Sociálna poisťovňa bude v budúcom roku z vlastnej iniciatívy, to znamená bez osobitnej žiadosti poistenca, prehodnocovať sumu predčasného starobného dôchodku ženám. Ide o ženy, ktoré odišli alebo ešte len odídu do predčasnej penzie pred 1. januárom 2020 a ktorým sa pri stanovení ich dôchodkového veku podľa ešte v tomto roku platného tzv. dôchodkového automatu nezohľadnila výchova dieťaťa. Ide o ženy narodené v rokoch 1958 a 1959, ktoré vychovali jedno alebo dve deti.



"Poisťovňa sama z úradnej povinnosti nanovo určí dôchodkový vek týchto žien s prihliadnutím na splnenie podmienky výchovy dieťaťa. Skráti sa im tak obdobie od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, za ktoré sa im znižovala suma predčasného starobného dôchodku. Inými slovami, Sociálna poisťovňa im zvýši sumu predčasného starobného dôchodku, a to spätne od 1. januára 2020, teda od účinnosti novely zákona o sociálnom poistení," informuje hovorca poisťovne Peter Višváder.



O prehodnotení a zvýšení sumy predčasného starobného dôchodku dostanú dotknuté ženy od Sociálnej poisťovne písomné rozhodnutie. Ich predčasné starobné dôchodky poisťovňa prehodnotí postupne tak, aby o nich rozhodla v zákonnej lehote, tzn. do 31. decembra 2020.