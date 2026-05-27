Zvýšili kapacitu vybraných vlakov na trase Žilina - Čadca
Autor TASR
Bratislava/Čadca 27. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilnila ranné a popoludňajšie vlakové spojenie medzi Žilinou a Čadcou. Vybrané vlaky premávajú v pracovných dňoch so zdvojenými súpravami, ktoré ponúkajú približne 600 miest. TASR o tom v stredu informoval hovorca ZSSK Ján Baček. Národný dopravca tým reaguje na zvýšený dopyt po železničnej doprave v súvislosti s dopravnými obmedzeniami počas výstavby diaľnice D3.
ZSSK zvýšenie kapacity vybraných osobných vlakov koordinovala s Ministerstvom dopravy SR. „Cieľom opatrenia je spríjemniť cestovanie ľuďom, ktorí dochádzajú medzi Čadcou, Kysuckým Novým Mestom a Žilinou, a ponúknuť im viac miest v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky,“ uviedol Baček.
Zvýšenie kapacity vlakov podľa jeho slov predstavuje praktickú alternatívu pre cestujúcich v období prác na súbežnej cestnej komunikácii v súvislosti s výstavbou diaľnice D3. „ZSSK tým podporuje plynulejšiu mobilitu v regióne a vytvára lepšie podmienky pre každodenné dochádzanie verejnou dopravou. Spojenia budú posilňované predbežne do 30. júna 2026,“ dodal Baček.
Posilnenie súprav na kapacitu približne 600 miest je zabezpečené v pracovných dňoch pri ranných vlakoch s odchodom z Čadce o 5.04 h, 6.04 h a 6.34 h a pri popoludňajších vlakoch s odchodom zo Žiliny o 14.17 h a 15.17 h.
