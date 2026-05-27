Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 27. máj 2026Meniny má Iveta
< sekcia Ekonomika

Zvýšili kapacitu vybraných vlakov na trase Žilina - Čadca

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk/Adriána Pagáčová

Vybrané vlaky premávajú v pracovných dňoch so zdvojenými súpravami, ktoré ponúkajú približne 600 miest.

Autor TASR
Bratislava/Čadca 27. mája (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) posilnila ranné a popoludňajšie vlakové spojenie medzi Žilinou a Čadcou. Vybrané vlaky premávajú v pracovných dňoch so zdvojenými súpravami, ktoré ponúkajú približne 600 miest. TASR o tom v stredu informoval hovorca ZSSK Ján Baček. Národný dopravca tým reaguje na zvýšený dopyt po železničnej doprave v súvislosti s dopravnými obmedzeniami počas výstavby diaľnice D3.

ZSSK zvýšenie kapacity vybraných osobných vlakov koordinovala s Ministerstvom dopravy SR. „Cieľom opatrenia je spríjemniť cestovanie ľuďom, ktorí dochádzajú medzi Čadcou, Kysuckým Novým Mestom a Žilinou, a ponúknuť im viac miest v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky,“ uviedol Baček.

Zvýšenie kapacity vlakov podľa jeho slov predstavuje praktickú alternatívu pre cestujúcich v období prác na súbežnej cestnej komunikácii v súvislosti s výstavbou diaľnice D3. „ZSSK tým podporuje plynulejšiu mobilitu v regióne a vytvára lepšie podmienky pre každodenné dochádzanie verejnou dopravou. Spojenia budú posilňované predbežne do 30. júna 2026,“ dodal Baček.

Posilnenie súprav na kapacitu približne 600 miest je zabezpečené v pracovných dňoch pri ranných vlakoch s odchodom z Čadce o 5.04 h, 6.04 h a 6.34 h a pri popoludňajších vlakoch s odchodom zo Žiliny o 14.17 h a 15.17 h.
.

Neprehliadnite

SLOVÁCI PRED BRÁNAMI ŠTVRŤFINÁLE: So Švédmi prehrali 2:4

ONLINE MS 2026: Siedmy zápas SR: Švédsko - Slovensko

Výsledky písomnej maturity sú známe: Ako obstáli študenti v testoch?

Prieskum: Po voľbách v Maďarsku väčšina čaká zhoršenie vzťahov so SR