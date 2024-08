Analytici zvýšili pravdepodobnosť recesie v USA na 25 %

Zürich 27. augusta (TASR) - Spoločnosť UBS Global Wealth Management (UBS) v utorok zvýšila pravdepodobnosť nástupu recesie v USA na 25 % z predchádzajúceho odhadu 20 %. Za hlavnú slabú stránku najväčšej svetovej ekonomiky označili analytici vývoj na trhu práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Základný scenár spoločnosti stále počíta s tzv. "mäkkým pristátím", keď opatrenia v boji proti inflácii nespôsobia pokles výkonu ekonomiky. Rast sa bude pravdepodobne naďalej opierať o spotrebiteľský dopyt, výhľad je však "zahmlený", uviedla divízia správy, upozornili analytici divízie správy majetku švajčiarskej bankovej skupiny UBS.



Minulý týždeň americké ministerstvo práce oznámilo, že ekonomika za 12 mesiacov do konca marca 2024 pravdepodobne vytvorila o takmer 820.000 pracovných miest menej, než uviedlo vo svojom skoršom odhade. Miera nezamestnanosti v USA zároveň v júli vyskočila na takmer trojročné maximum 4,3 % v dôsledku výrazného spomalenia náboru nových zamestnancov, čo vyvolalo obavy z recesie.



Vzpruhu hospodárstvu by mohla poskytnúť americká centrálna banka (Fed), pričom jej šéf Jerome Powell minulý týždeň naznačil, že k prvému zníženiu úrokových sadzieb po dlhom čase by mohla pristúpiť už v septembri.