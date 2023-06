Zvýšili príspevky na poskytovanie sociálnych služieb v zariadeniach

Bratislava 28. júna (TASR) - Príspevky štátu na poskytovanie sociálnych služieb v niektorých druhoch zariadení sa od začiatku budúceho roka zvýšia. Ide napríklad o zariadenia pre ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby, a seniorov, nocľahárne, útulky či zariadenia núdzového bývania. Celkový nárast štátnych dotácií vyčíslilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na rok 2024 na viac ako 35 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu nariadenia na ustanovenie výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v niektorých druhoch zariadení sociálnych služieb na rok 2024, ktorý v stredu schválila vláda.



"Bez vytvorenia právnych predpokladov medziročným zvýšením výšky tohto finančného príspevku nemožno zabezpečiť stabilizáciu zamestnancov v sociálnych službách, ktorá je nesporne spojená so zvýšením úrovne ich odmeňovania," odôvodnil rezort práce zvyšovanie príspevku v zariadeniach podmienených odkázanosťou.



Udržanie miery spolufinancovania štátu pri službách krízovej intervencie obciam a poskytovania finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v nocľahárni neverejným poskytovateľom je podľa rezortu naplnením garancie štátu pri zabezpečení ústavného práva každého v systéme sociálnych služieb na pomoc v hmotnej núdzi potrebnú na zabezpečenie základných životných podmienok.



Výška finančného príspevku na mesiac na miesto v zariadení pri pobytových službách je určená ako násobok mesačnej minimálnej mzdy (700 eur v roku 2023). Pri jednotlivých stupňoch odkázanosti je to konkrétne 0,25-násobok minimálnej mzdy pri II. stupni odkázanosti, 0,5-násobok minimálnej mzdy pri III. stupni odkázanosti, 0,65-násobok minimálnej mzdy pri IV. stupni odkázanosti, 0,9 pri V. stupni odkázanosti a 1,1-násobok minimálnej mzdy pri VI. stupni odkázanosti.



Finančný príspevok pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení podmienenom odkázanosťou na mesiac a miesto tvorí dve tretiny z výšky finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej služby v tomto zariadení.