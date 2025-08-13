< sekcia Ekonomika
Zvýšili prognózu tohtoročného rastu globálnych dodávok ropy
Napriek zníženiu prognózy dopytu IEA očakáva, že globálna rafinácia ropy sa v auguste priblíži k historickému maximu 85,6 milióna bpd.
Autor TASR
Paríž 13. augusta (TASR) - Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v stredu zvýšila svoju prognózu rastu dodávok ropy v tomto roku po rozhodnutí skupiny producentov OPEC+ zvýšiť ťažbu. Organizácia zároveň znížila výhľad globálneho dopytu vzhľadom na spomalenie v kľúčových ekonomikách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
IEA očakáva, že svetové dodávky ropy vzrastú v roku 2025 o 2,5 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne (bpd), čo je viac ako predchádzajúci odhad na úrovni 2,1 milióna bpd. Svetový dopyt po rope by mal v tomto roku vzrásť o 680.000 bpd namiesto skôr uvádzaných 700.000 bpd.
„Najnovšie údaje poukazujú na slabý dopyt vo všetkých hlavných ekonomikách a vzhľadom na stále nízku dôveru spotrebiteľov sa zdá, že prudký nárast je nepravdepodobný,“ uviedla IEA. Napriek zníženiu prognózy dopytu IEA očakáva, že globálna rafinácia ropy sa v auguste priblíži k historickému maximu 85,6 milióna bpd.
