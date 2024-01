Zvyšovanie cien brzdí dopyt Indie po ruskej rope

Naí Dillí 10. januára (TASR) - Indické nákupy ruskej ropy klesli na najnižšiu úroveň za 11 mesiacov, keďže jej cena stúpa. Uviedla to v stredu globálna platforma pre obchod s energiou Kpler. TASR správu prevzala z AFP.



India nakupovala lacnejšiu ruskú ropu aj napriek sankciám Západu proti Moskve za vojnu na Ukrajine. Z hľadiska objemu nákupov obsadila India v rámci ruských zákazníkov druhé miesto, za Čínou.



Za takmer dva roky kúpila India stovky miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) lacnej ruskej ropy, čím ušetrila miliardy dolárov, no zároveň pomohla Moskve zvýšiť príjmy Moskvy na financovanie vojny na Ukrajine.



Cena ruskej však ropy vzrástla v dôsledku zníženia produkcie aliancie OPEC+ a zvýšeného dopytu z Číny. Stala sa tak menej atraktívna pre indických zákazníkov.



Indické rafinérie nakupovali v decembri 1,45 milióna barelov ruskej ropy denne, čo bolo najmenej od januára minulého roka a oproti novembru je to pokles o takmer 16 %, podľa údajov platformy Kpler.



Cena ruskej ropy stúpla nad 85 USD (77,0 eura) za barel, uvádzajú správy, aj keď koalícia skupiny G7 (sedem najvyspelejších ekonomík sveta), Európskej únie a Austrálie pred rokom zaviedla cenový strop na ruskú ropu na úrovni 60 USD za barel.



Zníženie indického dovozu uvítajú niektorí európski politici. Indické rafinérie totiž palivo z ruskej ropy dodávajú aj na európsky trh, čím obchádzajú sankcie EÚ.



Naí Dillí a Moskva majú väzby od čias studenej vojny a Rusko zostáva najväčším dodávateľom zbraní pre najľudnatejšiu krajinu sveta.



India sa vyhýba výslovnému odsúdeniu Ruska za jeho inváziu na Ukrajinu, aj keď sa usiluje o väčšie bezpečnostné vzťahy so Spojenými štátmi. No namiesto toho, aby nasledovala kroky Západu, zdvojnásobila svoje partnerstvo s Ruskom v snahe zabezpečiť si lacnú energiu a zrýchliť svoj rast bez toho, aby sa zvýšil jej fiškálny deficit.



Rusko sa stalo hlavným dodávateľom ropy pre Indiu a predbehlo tradičných exportérov z Blízkeho východu. Túto pozíciu si drží aj napriek nedávnemu poklesu nákupov.



India je tretím najväčším svetovým dovozcom a spotrebiteľom ropy, dováža takmer 80 % svojej spotreby.



Za 10 mesiacov od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 India podľa údajov, ktoré predložil poslanec vládnucej strany v parlamente, ušetrila 3,6 miliardy USD dovozom výrazne zľavnenej ropy z Ruska.



Dovoz ruskej ropy do krajiny vyvrcholil v júni 2023 na úrovni takmer dvoch miliónov barelov denne, no odvtedy neustále klesá. Vládni predstavitelia tvrdia, že zmena je čisto pragmatická a nie politická, je podmienená cenou.



Podľa analýzy vládnych údajov agentúrou Bloomberg zaplatili indické rafinérie v novembri za ruskú ropu v priemere 85,90 USD za barel, čo je tesne nad 85,70 USD/barel, ktoré ponúka Irak, a o vyše 25 USD viac, než je cenový strop G7.



Profesor Jeffrey Sonnenfeld z univerzity Yale pripustil, že došlo k určitému "zníženiu efektívnosti cenového stropu", ale tiež upozornil, že to stále zvyšuje náklady Moskvy na prepravu a poistenie.



(1 EUR = 1,094 USD)