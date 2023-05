Zvyšovanie cien ovplyvnilo nákupné správanie 90 percent spotrebiteľov

Poprad 4. mája (TASR) - Zvyšovanie cien ovplyvnilo aj nakupovanie ľudí. Až 90 percent opýtaných v prieskume Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) so sídlom v Poprade potvrdilo, že zmenilo svoje nákupné správanie. Uviedla to projektová manažérka S.O.S. Petra Čakovská na štvrtkovej tlačovej konferencii s tým, že tieto zmeny majú rôzne podoby a môžu mať vplyv aj na zdravie a pohodu spotrebiteľov.



S.O.S. v spolupráci so Slovenským združením pre značkové výrobky (SZZV) prostredníctvom agentúry Focus realizovalo prieskum v marci na vzorke 1018 respondentov. "Zisťovali sme v ňom, či a ako slovenskí spotrebitelia reagujú na rastúce ceny v obchodoch. Zároveň sme tiež skúmali, či naši spotrebitelia viac siahajú po tzv. napodobeninách značkových výrobkov a prečo," priblížila Čakovská.



Z výsledkov vyplýva, že viac ako tretina ľudí dáva pri nákupoch prednosť neznačkovým alebo privátnym produktom, približne štvrtine sa stalo, že si v obchode omylom kúpili napodobeninu, a väčšina je presvedčená, že napodobenina je vždy alebo väčšinou lacnejšia ako originál. Na druhej strane 47 percent ľudí ráta s tým, že napodobenina je menej kvalitná a polovica opýtaných nepovažuje za problém, že sa v obchodoch okrem značkových predmetov objavujú aj napodobeniny.



"Neprekvapilo nás, že ľudia sa uskromňujú, nakupujú menej mäsa, rýb, ovocia, že chodia menej do reštaurácií a podobne, lebo sme to videli aj v iných krajinách. Prekvapil nás ten počet 'podvedených' ľudí, ktorí si omylom kúpili iný ako značkový produkt. Ľudia automaticky predpokladajú, že tieto výrobky sú lacnejšie, a tiež berú na vedomie, že sú menej kvalitné. Asi im teda až tak nezáleží na kvalite, skôr sa rozhodujú podľa ceny," zhodnotila Čakovská.



Výkonný riaditeľ SZZV Ľubomír Tuchscher skonštatoval, že aktuálna miera akceptácie napodobňovania značkových predmetov na slovenskom trhu je problém, aj v súvislosti s duševným vlastníctvom. "Chceme preto vyslať signál a osvetu smerom k budúcim obchodníkom, aby si uvedomili tento problém a urobili opatrenia, aby boli spotrebitelia, ale aj výrobcovia do budúcna chránení," zdôraznil. Prieskum považuje za reprezentatívny a zistenia sú podľa neho dôkazom, že povedomie o duševnom vlastníctve na Slovensku je relatívne nízke a aj značkoví výrobcovia musia v tomto ohľade prebrať zodpovednosť do svojich rúk.