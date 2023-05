Zvyšovanie úrokovej sadzby ECB bude podľa Kažimíra ešte pokračovať

Bratislava 9. mája (TASR) - Minulotýždňové zvýšenie úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) o 25 bázických bodov nebolo posledné. Bitka s infláciou zďaleka nie je vyhratá a máme ešte čo robiť, uviedol v utorok po menovopolitickom rokovaní Rady guvernérov ECB guvernér Národnej bank Slovenska (NBS) Peter Kažimír.



"Vývoj jadrovej inflácie, očakávaný vývoj rastu platov v eurozóne, a s tým súvisiace dosahy na infláciu jednoznačne potvrdzujú potrebu pokračovať so zvyšovaním základných úrokových sadzieb," uviedol Kažimír.



Guvernér NBS na základe aktuálnych údajov očakáva, že bude treba dvíhať sadzby dlhšie, ako sme si pôvodne mysleli. "Aj preto si myslím, že tempo 25 bázických bodov je už spomínaný návrat k normálu, ktoré nám dovolí dvíhať sadzby dlhšie. Za predpokladu, že to bude potrebné a odôvodnené dátami," dodal Kažimír.



Dôležité podľa šéfa NBS je, čo ukážu dáta v nasledujúcich mesiacoch a ako sa bude vyvíjať fiškálna politika. Ak vlády nezačnú s postupným odchodom od často neadresných a plošných podporných opatrení, vyrobia podľa Kažimíra problém, na ktorý by menová politika musela jednoznačne reagovať.



Vyhodnotiť kumulatívny vplyv rastúcich úrokov a sprísňujúcich sa podmienok na finančných trhoch bude možné najskôr v septembri. "Aktualizované prognózy vývoja inflácie a ekonomiky na nasledujúce obdobie nám dajú dlhoočakávanú odpoveď na to, aké účinné sú naše opatrenia a či sa darí smerovať infláciu k cieľu. Odpoveď nepríde skôr ako na jeseň," dodal Kažimír.