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Zvyšovanie úrokových sadzieb nepomáha nikomu, tvrdí taliansky minister
To je výrazne nad cieľovou hodnotou 2 %, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte.
Autor TASR
Rím 11. júna (TASR) - Zvyšovanie úrokových sadzieb nepomáha nikomu, vyhlásil vo štvrtok taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani po tom, čo Európska centrálna banka (ECB) posunula svoju kľúčovú sadzbu nahor prvýkrát po takmer troch rokoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.
„Nikdy nie som za zvyšovanie úrokových sadzieb. Verím, že dokonca aj v ťažkých časoch by sa mal prístup k úverom uľahčiť,“ povedal Tajani v odpovedi na otázku o najnovšom rozhodnutí ECB. „Najmä vtedy, keď inflácia rastie v dôsledku vonkajších faktorov, je lepšie ponechať sadzby bez zmeny,“ dodal politik, ktorý je zároveň podpredsedom talianskej vlády.
ECB vo štvrtok zvýšila svoje úrokové sadzby. Kľúčovú depozitnú sadzbu v súlade s očakávaniami posunula z úrovne 2 % na 2,25 %. ECB zároveň oznámila, že priemerná miera inflácie v eurozóne podľa jej základného scenára dosiahne v tomto roku 3 %. To je výrazne nad cieľovou hodnotou 2 %, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte.
Ešte v decembri ECB prognózovala, že priemerná miera inflácie v roku 2026 dosiahne 1,9 %. V marci tento odhad korigovala na 2,6 %, keďže vojna na Blízkom východe spôsobila prudký nárast cien energií.
„Nikdy nie som za zvyšovanie úrokových sadzieb. Verím, že dokonca aj v ťažkých časoch by sa mal prístup k úverom uľahčiť,“ povedal Tajani v odpovedi na otázku o najnovšom rozhodnutí ECB. „Najmä vtedy, keď inflácia rastie v dôsledku vonkajších faktorov, je lepšie ponechať sadzby bez zmeny,“ dodal politik, ktorý je zároveň podpredsedom talianskej vlády.
ECB vo štvrtok zvýšila svoje úrokové sadzby. Kľúčovú depozitnú sadzbu v súlade s očakávaniami posunula z úrovne 2 % na 2,25 %. ECB zároveň oznámila, že priemerná miera inflácie v eurozóne podľa jej základného scenára dosiahne v tomto roku 3 %. To je výrazne nad cieľovou hodnotou 2 %, ktorú považuje ECB za optimálnu pre udržanie cenovej stability v strednodobom horizonte.
Ešte v decembri ECB prognózovala, že priemerná miera inflácie v roku 2026 dosiahne 1,9 %. V marci tento odhad korigovala na 2,6 %, keďže vojna na Blízkom východe spôsobila prudký nárast cien energií.