Zvyšujú dávky viazané na predsunutú valorizáciu pomoci v hmotnej núdzi

Bratislava 5. októbra (TASR) - Novela zákona o pomoci v hmotnej núdzi priniesla predsunutú valorizáciu súm pomoci v hmotnej núdzi. Dávky, ktoré sú na ňu naviazané, sa mali zvýšiť od 1. januára 2024, no zvyšujú sa od 1. októbra tohto roka. Cieľom je pomôcť adresne najodkázanejším skupinám obyvateľstva na zmiernenie nepriaznivých následkov rastúcej inflácie. Vo štvrtok na to upozornilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR.



Zvýšené sumy pomoci dostanú príjemcovia vyplatené v novembri 2023. Dávka v hmotnej núdzi, ochranný príspevok, aktivačný príspevok, príspevok na nezaopatrené dieťa a príspevok na bývanie sa zvýšili opatrením MPSVR o úprave súm pomoci v hmotnej núdzi.



"Cieľom predsunutej valorizácie je zabezpečiť pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu, základné vybavenie a potreby pre dieťa z dôvodu rastúcej miery inflácie, ktorá je spôsobená ekonomickými dôsledkami pandémie COVID-19 či vojnovým konfliktom na Ukrajine," priblížil rezort práce s tým, že sa tak snaží o adresnejšie, efektívnejšie a administratívne menej náročné poskytovanie pomoci osobám, ktoré sú na ňu odkázané.



Dávka v hmotnej núdzi sa pre jednotlivca bez detí zvýšila o 10,9 eura na 84,9 eura. Jednotlivci, ktorí majú jedno až štyri deti, si polepšia o 20,7 eura na 161,4 eura a občania, ktorí majú päť a viac detí, o 30,2 eura na 235,7 eura. Po valorizácii súm v hmotnej núdzi k 1. októbru dostane dvojica bez detí dávku v hmotnej núdzi vo výške 147,5 eura namiesto pôvodných 128,6 eura.



Ochranný aj aktivačný príspevok sa zvyšujú od októbra o 11,1 eura na 86,8 eura. Príspevok na nezaopatrené dieťa je po valorizácii vyšší o tri eurá a bude mať hodnotu 23,7 eura namiesto 20,7 eura. Príspevok na bývanie pre jednu osobu sa zvyšuje z pôvodných 83 eur na 95,2 eura. Dve osoby dostanú príspevok na bývanie vo výške 161,6 eura, zvyšuje sa tak o 20,7 eura. Najviac sa zvýšil príspevok na bývanie pre päť a viac osôb, a to o 46,4 eura na 291,9 eura.