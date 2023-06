Zvyšujú sa pokuty pri porušení zákona o protispoločenskej činnosti

Bratislava 26. júna (TASR) - Novela zákona o ochrane osôb oznamujúcich protispoločenskú činnosť priniesla viaceré zmeny. Od 1. júla sa napríklad mení definícia oznamovateľa či výška pokút za porušenie zákona. V pondelok na to upozornila medzinárodná právnická spoločnosť CMS.



Fyzické osoby môžu dostať pokutu vo výške do 6000 eur a za opakované porušenie v predchádzajúcich dvoch rokoch sa môže zvýšiť do 12.000 eur, pričom dnes je maximum 2000 eur. Pre právnické osoby, teda firmy, sa pokuta zvyšuje z 20.000 eur na maximálne 100.000 eur. V prípade opakovaného porušenia v predchádzajúcich dvoch rokoch môže sankcia dosiahnuť 200.000 eur.



"Novela mení zároveň spôsob, dokedy budú musieť zamestnávatelia potvrdzovať doručenie hlásenia o protiprávnej činnosť oznamovateľovi, a to do siedmich dní od jeho doručenia," uviedol právnik pre oblasť pracovného práva právnickej kancelárie CMS Slovensko Pavol Kundrik. Zamestnávatelia, ktorí poskytujú finančné služby, služby v oblasti bezpečnosti dopravy alebo služby v oblasti životného prostredia, a to bez ohľadu na počet zamestnancov, budú musieť mať internú zodpovednú osobu. Tieto pravidlá budú pre zamestnávateľov platiť od septembra tohto roka.



Definícia oznamovateľa bude mať tiež širší význam. Bude zahŕňať aj bývalých zamestnancov, externých dodávateľov, obchodných partnerov, ale aj uchádzačov o zamestnanie. Zároveň bude umožnené prešetrovať aj anonymné oznámenia.



Súčasná právna úprava o ochrane osôb oznamujúcich protispoločenskú činnosť začala platiť v marci 2019, pričom európska smernica bola prijatá od októbra toho istého roku. V dôsledku toho zákon plne nereflektoval úpravu podľa smernice, a preto sa v ňom museli urobiť viaceré zmeny.