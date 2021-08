Ukrajinec prekročil povolený limit na dovoz tabaku 850-krát

Vyšné Nemecké 9. augusta (TASR) – Príslušníci finančnej správy (FS) z pobočky colného úradu Vyšné Nemecké zabránili v uplynulých dňoch nezákonnému dovozu tabaku do vodnej fajky. Prepašovať na územie Slovenska sa ho pokúsil ukrajinský vodič dodávky. Množstvo tabaku, ktoré uňho colníci zaistili, 850-krát prekročilo povolený limit. Ako TASR informovala hovorkyňa Colného úradu Michalovce Jana Nimrichterová, finančný únik na cle a daniach vyčíslili na 6655 eur.



Ukrajinec mal na hraničnom priechode pri vstupe na Slovensko k colnému konaniu prihlásiť iba povolené množstvá dovážaného tovaru, jeden liter alkoholu a 40 kusov cigariet. "Počas úplnej colnej kontroly dodávky a batožiny našli príslušníci FS ukryté pod prednými sedadlami a pod vnútorným futrom v dvoch cestovných kufroch pod ošatením balíčky tabaku určeného do vodnej fajky v množstve 42,5 kilogramu," priblížila Nimrichretová s tým, že tabak bol rôznych značiek, pričom 39,5 kilogramu nemalo na spotrebiteľských baleniach označenie žiadnymi kontrolnými známkami, tri kilogramy mali označenie ruskými kontrolnými známkami.



Keďže sa Ukrajinec svojím konaním dopustil trestného činu porušovania predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru, bol umiestnený do cely predbežného zadržania a k prípadu bol privolaný poverený príslušník Kriminálneho úradu FS. Colníci realizovali prípad v takzvanom superrýchlom konaní. "Občanovi Ukrajiny bol trestným rozkazom Okresného súdu Michalovce uložený trest odňatia slobody v trvaní jedného roka s podmienečným odkladom na skúšobnú dobu troch rokov, trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky v trvaní troch rokov a zhabanie veci," doplnila hovorkyňa.



FS v tejto súvislosti opätovne upozorňuje verejnosť, že v cestnej a železničnej doprave je povolený a od dovozných platieb oslobodený dovoz 40 kusov cigariet, 20 kusov cigariek, desať kusov cigár, 50 gramov tabaku, dve spotrebiteľské balenia bezdymového tabakového výrobku, respektíve úmerná kombinácia týchto tabakových výrobkov.