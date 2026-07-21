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10 pravidiel výchovy vo svete moderných technológií
Nápady a návod, ktorý doteraz rodičom chýbal.
Autor OTS
Bratislava 21. júla (OTS) - Rodičovstvo samo osebe sa často javí ako ťažký boj a technológie, ktoré čoraz viac prenikajú do života detí, ho vôbec neuľahčujú. Nárast závislosti od sociálnych médií a prehlbujúca sa kríza duševného zdravia u detí a tínedžerov rodičov motivuje hľadať spôsob, ako svoje ratolesti viesť k zdravému a vyváženému vzťahu k nim. Profesorka psychológie Jean Twenge preto pripravila prehľadného sprievodcu výchovou odolných, úspešných a šťastných detí v dobe smartfónov, sociálnych sietí a neustáleho vplyvu technológií. Publikácia 10 pravidiel výchovy vo svete moderných technológií práve vychádza vo vydavateľstve Albatros Media Slovakia na značke Lindeni v preklade Radky Smržovej.
Autorka ponúka veľmi potrebný návod, ktorý doteraz rodičom chýbal. Desaťročia štúdia vplyvu technológií na duševné zdravie a osobné skúsenosti matky troch tínedžerov vyústili v 10 praktických pravidiel pre výchovu nezávislých a všestranne rozvinutých detí, ktoré vám pomôžu:
- rozhodnúť sa, ako zvoliť prvý telefón pre dieťa (a kedy je ten správny čas),
- vytvoriť zóny bez telefónov, napríklad spálne a rodinné večere,
- zabrániť deťom v prístupe na sociálne médiá, kým na to nebudú pripravené,
- nastaviť účinnú rodičovskú kontrolu na zariadeniach
- mať pod kontrolou používanie školského notebooku, hernej konzoly, tabletu a iných technológií
- poskytnúť deťom slobodu v reálnom svete.
Jean M. Twenge, profesorka psychológie na Štátnej univerzite v San Diegu, je autorkou viac ako 190 vedeckých publikácií a kníh. Často prednáša a vedie semináre o generačných rozdieloch a technológiách na základe zozbieraných dát od takmer 50 miliónov ľudí. Jej publikom boli univerzitní pedagógovia a zamestnanci, rodičovské skupiny, obhajcovia mládeže, stredoškolskí učitelia, ale aj vojenský personál, vedúci táborov a firemní manažéri. Bakalársky aj magisterský titul získala na Chicagskej univerzite a doktorát na Michiganskej univerzite. Žije v San Diegu so svojím manželom a tromi dcérami.
Jean priznáva, že ako matka troch tínedžerov si kládla otázku, čo môže urobiť, aby technológie neovládli život jej detí. Prišla na stručnú odpoveď: odkladajte. „Odkladajte kúpu akéhokoľvek vlastného elektronického zariadenia pre dieťa - tablet, telefón, notebook - čo najdlhšie,“ myslí si profesorka psychológie. „Samozrejme, nie je to vždy jednoduché, preto v knihe 10 pravidiel výchovy vo svete moderných technológií podrobne vysvetľujem, ako to konkrétne urobiť. Rovnako dôležité je dopriať deťom slobodu v reálnom svete. V knihe uvádzam dlhý zoznam konkrétnych nápadov, ako to dosiahnuť.“
O knihe pozitívne referujú aj ďalšie osobnosti zo sveta psychológie. Jonathan Haidt, autor bestselleru Úzkostná generácia ju jednoznačne odporúča: „Ak sa vám podarí uplatniť čo i len niekoľko z týchto desiatich pravidiel, budete mať šťastnejšiu rodinu a zdravšie deti.“
Autorka ponúka veľmi potrebný návod, ktorý doteraz rodičom chýbal. Desaťročia štúdia vplyvu technológií na duševné zdravie a osobné skúsenosti matky troch tínedžerov vyústili v 10 praktických pravidiel pre výchovu nezávislých a všestranne rozvinutých detí, ktoré vám pomôžu:
- rozhodnúť sa, ako zvoliť prvý telefón pre dieťa (a kedy je ten správny čas),
- vytvoriť zóny bez telefónov, napríklad spálne a rodinné večere,
- zabrániť deťom v prístupe na sociálne médiá, kým na to nebudú pripravené,
- nastaviť účinnú rodičovskú kontrolu na zariadeniach
- mať pod kontrolou používanie školského notebooku, hernej konzoly, tabletu a iných technológií
- poskytnúť deťom slobodu v reálnom svete.
Jean M. Twenge, profesorka psychológie na Štátnej univerzite v San Diegu, je autorkou viac ako 190 vedeckých publikácií a kníh. Často prednáša a vedie semináre o generačných rozdieloch a technológiách na základe zozbieraných dát od takmer 50 miliónov ľudí. Jej publikom boli univerzitní pedagógovia a zamestnanci, rodičovské skupiny, obhajcovia mládeže, stredoškolskí učitelia, ale aj vojenský personál, vedúci táborov a firemní manažéri. Bakalársky aj magisterský titul získala na Chicagskej univerzite a doktorát na Michiganskej univerzite. Žije v San Diegu so svojím manželom a tromi dcérami.
Jean priznáva, že ako matka troch tínedžerov si kládla otázku, čo môže urobiť, aby technológie neovládli život jej detí. Prišla na stručnú odpoveď: odkladajte. „Odkladajte kúpu akéhokoľvek vlastného elektronického zariadenia pre dieťa - tablet, telefón, notebook - čo najdlhšie,“ myslí si profesorka psychológie. „Samozrejme, nie je to vždy jednoduché, preto v knihe 10 pravidiel výchovy vo svete moderných technológií podrobne vysvetľujem, ako to konkrétne urobiť. Rovnako dôležité je dopriať deťom slobodu v reálnom svete. V knihe uvádzam dlhý zoznam konkrétnych nápadov, ako to dosiahnuť.“
O knihe pozitívne referujú aj ďalšie osobnosti zo sveta psychológie. Jonathan Haidt, autor bestselleru Úzkostná generácia ju jednoznačne odporúča: „Ak sa vám podarí uplatniť čo i len niekoľko z týchto desiatich pravidiel, budete mať šťastnejšiu rodinu a zdravšie deti.“