20 rokov literatúry, ktorá hýbe Slovenskom

Bratislava 10. júna (OTS) - Literárna cena Anasoft litera oslavuje 20. výročie festivalom, ktorý prináša hlas knihám aj tým, čo ich píšu. Od roku 2006 každoročne upozorňuje na výnimočné slovenské knihy a vytvára priestor na verejnú diskusiu o literatúre. Za dve desaťročia ocenila mnohých výrazných autorov a autorky a stala sa dôležitou súčasťou literárneho života. Každý rok vyhlasuje desiatku nominovaných kníh, ktoré sa stávajú súčasťou festivalu litera fest. Tento rok sa uskutoční od 16. do 19. júna v Bratislave – na lodi Pink Whale, v .klube pod lampou a v kníhkupectve Artforum.Festival otvorí v pondelok 16. júna diskusia na lodi Pink Whale: Už 20 rokov čítame, počúvame a sledujeme, kam smeruje slovenská próza! Diskutovať budú tí, ktorí stáli pri zrode ceny a formovali jej podobu: zakladateľka Katarína Kucbelová, bývalá riaditeľka Jana Vicenová, súčasná organizátorka Simona Prokopec Fochlerová, porotcovia prvého ročníka Peter Darovec a Miroslava Vallová, ako aj prezident spoločnosti ANASOFT Michal Hrabovec, bez ktorého by cena nevznikla.Večer bude patriť Máriusovi Kopcsayovi, ktorého román Dedo Lužko je už šiestou knihou nominovanou na cenu Anasoft litera. Jeho najnovšia próza je portrétom dvoch generácií jednej rodiny, ale i obrazom časových premien od socializmu po dnešok. Na lodi vystúpi aj speváčka Nina Kohout, laureátka Radio_Head Award 2024. Jej hudba osciluje medzi elektronikou, vážnou hudbou a jemným dotykom folklóru. Je vrstvená ako literatúra, osobná ako denník a niekedy temná ako dobrá poviedka.V utorok 17. júna sa festival presunie do .klubu pod lampou. Deň otvorí diskusia Prečo (stále) čítame spolu?, venovaná komunitným formátom čítania. Čitateľské kluby nie sú len o knihách, ale aj o stretnutiach, rozhovoroch a spôsoboch, ako byť spolu prostredníctvom literatúry. Diskutovať budú Michaela Kučová, Marek Hudec, Róbert Šveda a Zuzana Líšková. Moderuje Verona Hajdučíková z Rádia Litera.Slová nás môžu nielen spájať, ale aj rozdeľovať. Diskusia Sila slova prinesie pohľad na to, akú úlohu môže zohrať text v spoločenských a historických zlomoch. Rozprávať sa budú spisovateľka Mirka Ábelová, prozaik a publicista Peter Juščák, archeológ a bývalý minister kultúry Ladislav Snopko s riaditeľkou Post Bellum Sandrou Polovkovou.Večer bude patriť aj besedám s autorkami Alexandrou Salmelou a Máriou Modrovich. Salmelu, žijúcu vo fínskom Tampere, nominovali na cenu Anasoft litera už po tretí raz. Tentoraz s knihou 56, či?, o ktorej sa bude rozprávať s Veronou Hajdučíkovou. Kristína Tormová povedie rozhovor s Máriou Modrovich o novele Deň noc voda. Je to intímna, citlivá próza o materstve, partnerstvách a tichých trhlinách vo vzťahoch, ktorá zostáva s vami ešte dlho po poslednej stránke.V stredu 18. júna sa litera fest presunie do Artfora. Diskusia Svetové slovenské knihy sa zameria na cesty našej literatúry do zahraničia. Čo rozhoduje o tom, či sa kniha presadí? Akú úlohu zohrávajú preklad, kontext a vôľa vydavateľa? Diskutovať bude prekladateľka Gabriela Magová so spisovateľkou Nicol Hochholczerovou a prozaikom Pavlom Rankovom.Iveta Zaťovičová patrí medzi tie autorky, ktoré čerpajú námety pre svoje diela v reálnom živote. Na cenu Anasoft litera je nominovaná po prvý raz románom Matkin čas. Napísala ho s jemnosťou, humorom a empatiou. V sociálnej próze vykresľuje posledné obdobie života ženy, ktorej dni sa skladajú z drobných rituálov a spomienok. Zhovárať sa s ňou bude Andrea Makýšová Volárová.Záver festivalu, štvrtok 19. júna, sa opäť uskutoční v .klube pod lampou. Prvý raz je na cenu Anasoft litera nominovaný Martin Hlavatý s knihou Páv, Kripel & Predseda, ktorá je plná tragikomických situácií, drsného humoru a absurdnej reality. Rozprávať sa s ním bude minuloročná laureátka ceny Anasoft litera Ivana Gibová.Za výnimočný moment podujatia možno považovať besedu so spisovateľom Petrom Macsovszkym, ktorý žije v zahraničí a je známy svojím nezameniteľným autorským rukopisom. Jeho texty sú hravé, no ostré. Stretnutie s ním je zážitok, ktorý presahuje bežný rozhovor. O knihe Pimparapipa! sa s ním bude rozprávať Karol Csiba.Herci Divadla DPM Naďa Gášeková a Michal Kvaššay prinesú literatúre hlas. Na javisko prenesú texty Karola Horáka, Kataríny Mikolášovej, Vandy Rozenbergovej a Alty Vášovej.Festival uzavrie diskusia Súdime desiatku podľa obsahu, v ktorej odborníci budú hodnotiť knihy nominované na cenu Anasoft litera, konkrétne literárny vedec Viliam Nádaskay (Ústav slovenskej literatúry SAV), prekladateľka Miroslava Vallová, člen poroty Vladimír Barborík (Ústav slovenskej literatúry SAV) a ako moderátor Peter Darovec (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, FiF UK).Po štyroch dňoch rozhovorov o literatúre sa možno nebudeme zhodovať na tom, ktorá kniha je najlepšia. Ale určite sa budeme zhodovať, že stojí za to ich prečítať všetky.Festival litera fest podporil z verejných zdrojov hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia a softvérová spoločnosť ANASOFT. Koná sa pod záštitou primátora hlavného mesta Bratislavy, Matúša Valla.Program festivalu: https://www.anasoftlitera.sk/main/podujatia/litera-fest-2025