Staroveké petroglyfy pri rieke Orinoko mohli označovať hranice území

Puerto Ayacucho 7. júna (TASR) – Obrovské petroglyfy vytesané do skál v okolí rieky Orinoko vo Venezuele a Kolumbii mohli podľa vedcov v minulosti slúžiť ako hraničné značky. TASR informuje na základe správ serverov Phys.org a Live Science.



Petroglyfy sú obrazy vytvorené na povrchu kameňa dlabaním, tesaním, rezaním či obrusovaním. Archeológovia pomocou dronov zmapovali 14 nálezisk takýchto obrazcov na vrchnom a strednom toku rieky Orinoko. Niektoré dosahujú monumentálnu veľkosť a presahujú 40 metrov. Objavili sa už aj názory, že ide o najväčšie obrazce vytesané do jedinej skaly na svete.



"Sú to skutočne monumentálne a veľké obrazce, preto predpokladáme, že mali byť viditeľné z veľkej diaľky," vyhlásil hlavný vedúci výskumu Dr. Philip Riris z Bournemouthskej univerzity.



Riris skúmal petroglyfy spolu s tímom výskumníkov zo Spojeného kráľovstva a Kolumbie a miestnych sprievodcov. Výsledky výskumu zverejnili vo vedeckom časopise Antiquity.



Niektoré náleziská petroglyfov už boli vedcom známe, ďalšie sa podarilo odhaliť počas výskumu. Vedci vek petroglyfov na základe keramiky nájdenej na mieste odhadujú na najmenej 2000 rokov, je však možné, že sú ešte výrazne staršie.



Mnoho z najväčších obrazcov zobrazuje hady, zrejme škrtiče ako sú anakondy alebo boa, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v mytológii domorodých obyvateľov.



Doktor Riris sa domnieva, že domorodí obyvatelia uvedené hady nepovažujú iba za stvoriteľské božstvá, ale aj za nebezpečné bytosti schopné usmrtiť dobytok a ľudí. Dodáva tiež, že mohli slúžiť ako hraničné značky, ktorými ich autori príchodzím oznamovali, že toto je ich územie a že sa majú podľa toho správať.



"Obrazce sa sústredia najmä v okolí časti rieky Orinoko zvanej Atureské pereje. V praveku to bola dôležitá obchodná a dopravná cesta, kľúčový kontaktný bod, preto bolo nesmierne dôležité zanechať na ňom stopu a oznámiť návštevníkom svoju prítomnosť, " vyhlásil Dr. José Oliver z Archeologického inštitútu University College London (UCL) v Spojenom kráľovstve. Obrazce teda zrejme slúžili na komunikáciu s ľuďmi zo širokého spektra kultúr.



Výskumníci dodávajú, že v záujme ďalšieho výskumu obrazcov je nutné zaistiť ich ochranu. Ideálnymi správcami tohto kultúrneho dedičstva sú domorodí obyvatelia regiónu, ktorých k obrazcom viaže silné puto, dodávajú vedci.