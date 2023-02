3 tipy na knihy pre deti. Priateľstvo, láska a dobrodružstvo

Bratislava 1. februára (OTS) - Ich knižná kamoška Stonožka priniesla tri krásne novinky, ktoré určite potešia. Zavedie vás do tajomnej džungle a navštívite aj medvedíka, ktorý si našiel nezvyčajného priateľa. Tajomná džungľa pre drobcov od 4 rokov je bohato ilustrovaná kniha o krásach džungle a jej obyvateľoch. V korunách stromov uvidíte, ako sa naťahujú dva malé orangutany. Objavíte jasnozeleného štrkáča, stromovú kenguru, ako kivi s mláďatami chytá hmyz alebo ako sa jaguár s mladými vybral na lov.Knihu napísala a ilustrovala Jessica Courtney-Tickle a vezme vás na nezabudnuteľnú dobrodružnú cestu po džungliach celého sveta – od Bornea po Papuu-Novú Guineu, od Kostariky po Brazíliu, od Madagaskaru po Srí Lanku.V závere tohto ilustrovaného sprievodcu pre najmenších milovníkov prírody nájdete prehľad džungľových zvierat – ich kresby a popis, či nejakú zaujímavosť.Čarovný príbeh o nečakanom priateľstve malého medvedíka, ktorý sa zobudí z prvého zimného spánku. Keď však vystrčí hlavu z brlôžka, svet okolo neho je obrovský, biely a tichý. Jediné, čo zbadá, je hladký kamienok, ktorý je v zasneženej divočine rovnako osamelý ako on sám. Pevne si ho k sebe pritisne a spolu sa vydajú hľadať priateľov a nové dobrodružstvá. Malý medvedík a jar je poetický príbeh o priateľstve, sile nádeje a o tom, čo sa deje vo svete prírody, keď sa striedajú ročné obdobia. Napísala ho oceňovaná autorka obrázkových kníh Elli Woollard a ilustrovala Briony May Smith, ktorej kresby oživujú krásnu, slnkom zaliatu jarnú krajinu.A ešte jedna knižka pre deti od 3 rokov. Čarovné pierko je nezabudnuteľný príbeh o hľadaní vlastnej jedinečnosti, pretkaný kúzlami a zázrakmi.Malý medveď má tajomstvo. Hlboko vo svojom vnútri sa necíti ako skutočný medveď. Medvedík vie, že čoskoro príde čas, aby si zvolil svoje jedinečné meno. Nevie však, ako si ho vybrať, lebo netuší, čím je výnimočný.V jednu noc priletí zázračný vták ohnivák a vloží malému medvedíkovi do labky čarovné pierko. Pomôže mu zázračné pierko zistiť, kým naozaj je, alebo sa odpoveď od začiatku skrýva v ňom?Krásny a posilňujúci príbeh o objavovaní nášho vnútorného sveta od obľúbenej autorky obrázkových kníh Sandry Dieckmannovej, ktorá sa už slovenským deťom predstavila v knihe Čakanie na Vlka.