4 knižné novinky od vydavateľstva SLOVART

Bratislava 24. júna (OTS) - Vydavateľstvo SLOVART prináša ideálnu knižnú „štvorhru“, ktorá deti rozosmeje, zažijú s ňou dobrodružstvo, čosi sa naučia a následne aj dobre zaspia. Prichádza Veľká kniha rozprávok na dobrú noc zo všetkých kútov sveta , už 16. pokračovanie Slávnej 5 štvrté pokračovanie Vetroplavcov > a druhý diel Lokiho Týmito slovami sa začína úvodná, poľská rozprávaz bohato ilustrovanej Veľká kniha rozprávok na dobrú noc zo všetkých kútov sveta , ktorá vyšla v preklade Márie Štefánkovej. Nájdete v nej klasické rozprávky, ako sú Cisárove nové šaty alebo príbeh o Odyseovi, no aj menej známe poklady z Afriky, Austrálie a Oceánie, zo Severnej aj z Latinskej Ameriky.či? Len si vyberte!Rozprávky na dobrú noc sú ako stvorené na čítanie pred spaním, no tento výlet do krajiny snov si určite vychutnáte kedykoľvek.získala za svoju tvorbu, ktorá obsahuje viac než osemdesiat kníh pre deti každého veku, mnohé ocenenia. Jej knihy inšpirovali tvorcov divadelných adaptácií a muzikálov a boli preložené do mnohých jazykov po celom svete.je maliarka a keramička, pochádza z Krymu a žije v Moskve. Vo svojej tvorbe sa inšpiruje predovšetkým rozprávkami, škandinávskymi vzormi, pobaltskými príbehmi a ruským folklórom.Julian, Dick, Anna, George a pes Timmy táboria na Cylindrovom vrchu a užívajú si bežné letné aktivity, ako kúpanie sa v jazierku či prieskum jaskyne. No ani tento výlet sa nezaobíde bez poriadneho dobrodružstva! Záhadu zmiznutých lietadiel z neďalekého vojenského letiska sa Päťka rozhodne vyriešiť na vlastnú päsť. Stoja za únosom sympatickí piloti alebo v tom je niečo úplne iné? A čo s tým majú spoločné nezbedné prasiatko a chovatelia motýľov? Všetko sa dozviete v najnovšej časti tejto obľúbenej série s názvom Slávna 5 na Cylindrovom vrchu (16) od Enid Blyton ktorá vychádza v preklade Márie Klenkovej.Séria Vetroplavci ods ilustráciamio deťoch, ktoré zachraňujú ohrozené druhy zvierat, pokračuje štvrtou časťou názvom Kde veľryby spievajú v preklade Kataríny Karovičovej. Je plná dobrodružstiev, čarovných obrázkov a dôležitých ekologických posolstiev.Deň, ktorý sa začal ako leňošenie na pláži, prinesie kamarátom Maxovi a Sofii jedno z ich najväčších dobrodružstiev. Stará plachetnica Veternica ich zvábi na ďalšiu vzrušujúcu plavbu a tentoraz zakotví v ľadových vodách pri Islande. Tu naši kamaráti natrafia na Strážcov polárnych kačíc – skupinu detí, čo chránia kolóniu týchto jedinečných vtákov, ktorých obydlia znečistili odpadky a plasty. Onedlho sa však ukáže, že plastový odpad nespôsobuje problémy iba vtákom. Pomoc nutne potrebuje aj veľryba bieluha.Druhá časť novej série o neposlušných a prešibaných bohoch severskej mytológie s názvom: Loki: Príručka slušného správania pre nevinných vinníkov oda v slovenskom preklade Michaely Hajdukovej detských čitateľov zabaví a rozosmeje.Loki, boh chaosu a podfukov, ktorý uviazol v koži pätnásťročného chlapca, dostal druhú šancu. Ak úspešne ochráni pozemšťanov pred zlými snežnými obrami, dokáže, že je hodný Asgardu. Okrem obrov ho však čakajú aj ďalšie nástrahy: rodičovské združenie, Thor, ktorého všetci chvália, Valéria a jej nová kamoška. Keď počas Thorovej narodeninovej oslavy zmizne jeho obľúbené kladivo, všetci obviňujú Lokiho...