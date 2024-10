50 nových lahodných receptov Petry Tóthovej

Vypočujte si rozhovor s Petrou Tóthovou v knižnom podcaste:

Bratislava 8. októbra (OTS) - Po vlaňajšom megahite Cukráreň Petry Tóthovej, za ktorú Petra získala aj ocenenie Zlatá kniha v kategórii non-fiction, je tu novinka Upečme si sviatky . A verte, že sa vám pri nej opäť budú zbiehať slinky.Foto: IKAR, a.s.Táto úžasná kniha receptov vás bude sprevádzať celým sviatočným rokom, a to nielen veľkonočným, adventným či vianočným obdobím, ale aj vašimi osobnými udalosťami, akými sú narodeniny, rodinné či spoločenské oslavy a slávnosti rôzneho druhu. V knihe nájdete napríklad recepty na:• Hogo-fogo tortičky• Oblíž prst• Nepečená saláma• Zamatová roláda• Baranček a sliepočka• Slaninové chipsy• Vínové pečivoV knihe Upečme si sviatky vás Petra vezme do svojho detstva, zaspomína na nádherné chvíle, ktoré prežívala u starých rodičov. Ako jej babka vypekala klasiky, po ktorých rozvoniaval celý dom. Dodnes si spomína na babkin čaj, zavárané lesné čučoriedky, hríbiky....Základom knihy je vyše, slané aj sladké. Rozdelené na drobné koláčiky, Krémové zákusky, Nepečené, Kysnuté, Slané pečivo a Slávnostné. Niektoré majú rôzne varianty...Petra pripravuje všetky cukrovinky s láskou a vždy do nich vnáša niečo zo seba. Niektoré sú bezlepkové, mnohé zmodernizovala či zjednodušila, iným dodala pestrejšiu škálu chutí. Žiadnej dobrote neubrala z kvality ingrediencií, pretože ako samaFoto: IKAR, a.s.Dôležité je podľa nej pokračovať v tradíciách, ceniť si remeselné zručnosti a múdrosť starých mám. Vďaka tomu sa tradičné dobroty neocitnú v ohrození zabudnutia a stále budú lahodiť chutiam hostí počas sviatkov či iných vzácnych chvíľ.Opäť sú v knihe úžasné fotografie Dušana Křísteka a krásna grafická úprava knihy, takže už len listovanie v nej je pôžitkom.