Pfizer a BioNTech už testujú účinky vakcíny vyvinutej proti omikronu

New York/Mainz 25. januára (TASR) - Spoločnosti Pfizer a BioNTech v utorok oznámili začiatok klinickej štúdie, ktorá má za úlohu vyhodnotiť bezpečnosť a imunologickú účinnosť ich novej vakcíny proti koronavírusovému variantu omikron pre zdravé dospelé osoby vo veku 18–55 rokov. Uviedla to americká spoločnosť Pfizer v oficiálnej tlačovej správe.



Štúdia sa koná v USA a v Juhoafrickej republike na vzorke viac ako 1400 osôb rozdelených do troch skupín. Cieľom štúdie je boj proti variantu omikron a určiť požadované vlastnosti vakcín proti tomuto variantu.



Šéf spoločnosti Pfizer Albert Bourla začiatkom januára oznámil, že vakcína proti omikronu by mohla byť pripravená na schválenie regulačnými úradmi v marci.



"Terajší výskum a údaje potvrdzujú, že dodatočné dávky vakcín poskytujú vysokú úroveň ochrany voči vážnemu priebehu ochorenia a hospitalizácii s variantom omikron," povedala Kathrin Jansenová, vedúca výskumu a vývoja vakcín v spoločnosti Pfizer.



"Uvedomujeme si však potrebu byť pripravení pre prípad, že táto miera ochrany po čase zoslabne," dodala. Nová vakcína podľa jej slov takisto môže pomôcť v boji proti omikronu i ďalším budúcim variantom.



Riaditeľ a spoluzakladateľ nemeckej farmaceutickej firmy BioNTech Ugur Šahin takisto potvrdil, že súčasné vakcíny poskytujú vysokú mieru ochrany pred vážnym priebehom ochorenia po nákaze variantom omikron.



"Nové údaje však ukazujú, že vakcínami vyvolaná ochrana proti nákaze a ochoreniu s miernym až stredným priebehom slabne rýchlejšie, než sme pozorovali s predošlými variantmi," dodal.



Prvá skupina dostala dve dávky súčasnej vakcíny 90–180 dní pred začiatkom štúdie a podajú im ešte dve dávky vakcíny proti variantu omikron.



Druhá skupina je zaočkovaná tromi dávkami súčasnej vakcíny (90-180 dní pred začiatkom štúdie). Nasledovať bude ďalšia dávka pôvodnej vakcíny alebo vakcína proti omikronu.



Osoby z tretej skupiny ešte nie sú proti ochoreniu COVID-19 zaočkované. V rámci štúdie im podajú tri dávky vakcíny proti omikronu.