A. Mikuš: Mojou prioritou bude sfunkčniť útvar kontroly na Úrade TSK

Trenčín 17. októbra (TASR) - Päťdesiattriročný manažér Adrián Mikuš je jediným nezávislým kandidátom na post predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Ako najväčšie negatívum vo fungovaní krajskej samosprávy vníma neefektívne a nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. V prípade zvolenia by kládol dôraz na sfunkčnenie útvaru kontroly a systematické a efektívne investovanie do všetkých oblastí.



Rozhovor s Adriánom Mikušom je súčasťou série rozhovorov s kandidátmi na predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do orgánov samosprávnych krajov.







-Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu samosprávneho kraja a budete kandidovať ako nezávislý kandidát či s podporou politických strán?-



Kandidujem ako nezávislý a nechcem byť viazaný a zaviazaný žiadnej politickej strane. Zodpovedám sa svojim voličom.







-V akom stave sa podľa vás nachádza kraj, aké najväčšie pozitíva i negatíva v ňom aktuálne vnímate?-



V nie dobrom. Pozitíva by som vynechal. Ako negatíva vnímam neefektívne a nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami v samosprávnom kraji.







-Akým problémom aktuálne kraj čelí, aké výzvy ho čakajú a ako na ne chcete reflektovať?-



Keďže nie som zamestnancom ekonomického, investičného a finančného oddelenia, nemám prístup k interným informáciám samosprávneho kraja.







-Aké sú priority vášho programu, čo chcete v kraji zmeniť, akým oblastiam sa prioritne štyri roky venovať?-



Prioritou bude sfunkčniť útvar kontroly. Počas päťročného pôsobenia je potrebné systematicky a efektívne investovať do všetkých oblastí.







O post predsedu TSK budú v októbrových voľbách okrem Mikuša súperiť aktuálny predseda TSK, 47-ročný Jaroslav Baška (Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina, SNS), 58-ročný stredoškolský učiteľ Marian Kňažko (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku), 64-ročný inšpektor železníc Anton Kysel (Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko). Ďalšími kandidátmi sú 35-ročný manažér Miroslav Magdech (Republika) a 35-ročný viceprimátor Považskej Bystrice Peter Máťoš (KDH, SaS, PS, Občianska konzervatívna strana, Dobrá voľba a Umiernení, Spolu – občianska demokracia, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Šanca).