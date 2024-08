Absencia školskej rutiny môže u tínedžerov zvyšovať negatívne pocity

Bratislava 3. augusta (TASR) - Absencia školskej rutiny u dospievajúcich môže spôsobiť nárast pocitov izolácie, úzkosti či celkovej nepohody. Upozornila na to Liga za duševné zdravie (LDZ). Rodičom adolescentov odporúča viesť ich počas leta k zmysluplným aktivitám, obmedzeniu času pred obrazovkou či vnútornému rozvoju.



Liga podotkla, že pocity mladých v lete závisia od toho, akými aktivitami vyplnia svoj voľný čas. "Nie každý sa totiž okamžite vyberie na kúpalisko či na hory, niekto len napríklad zatiahne v izbe roletu, aby mu slnko nesvietilo do monitora. Je dôležité, aby dospievajúci načerpali v lete čerstvé sily," ozrejmili odborníci.



Rodičom odporúčajú v rámci možností sledovať, koľko času trávia deti pred obrazovkou. "Len veľmi málo detí a dospievajúcich sa úspešne samoreguluje, pokiaľ ide o videohry alebo sociálne médiá," vysvetlili. V prípade mladších detí radia skúsiť nastaviť isté pravidlá. "Napríklad hodina vonku/20 minút na počítači. Nútená pauza od virtuálnych svetov môže podnietiť ich chuť objavovať skutočný svet," uviedla liga.



Radí tiež nájsť most medzi záujmami dieťaťa a aktivitami vonku či spojiť ho s kamarátmi. "Je dôležité, aby váš tínedžer nebol v kontakte s kamarátmi len cez sociálne siete. Skontaktujte sa tak s rodičmi jeho kamarátov či spolužiakov a zorganizujte spoločnú grilovačku či dovolenku," odporúčajú odborníci.



Rodičia tiež môžu skúsiť dieťaťu pomôcť nájsť vhodnú brigádu či motivovať ho k vnútornému rozvoju. "Predstavte napríklad svojmu tínedžerovi princípy všímavosti (mindfulness). Všímavosť spočíva v zameraní sa na prítomnosť, je o plnom zapojení sa do čohokoľvek, čo práve robíme – bez rozptyľovania alebo posudzovania a uvedomení si svojich myšlienok a pocitov bez toho, aby sme sa v nich stratili," priblížila liga.