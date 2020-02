ADELI ON SKI predstavuje unikátnu nadstavbu neurorehabilitácie

Piešťany 28. februára (OTS) - Desiatky detí so zdravotným znevýhodnením sa túto zimu spolu s ADELI zúčastnili rehabilitačného pobytu na lyžiach. A hoci denne zápasia s pohybom, vďaka špeciálnej lyžiarskej výbave, skúseným inštruktorom a podpore svojich najbližších zdolávali zasnežené kopce Nízkych Tatier s úsmevom na tvári.Pohybom končatín sa rozhýbe aj mozog. Experti z piešťanského neurorehabilitačného centra pripravili jedinečný program, plný terapeutických športov, pre pacientov s pohybovým znevýhodnením, ktorí pravidelne rehabilitujú a dokážu sa krátko udržať na nohách. Pod dohľadom špeciálne vyškolených lyžiarskych inštruktorov, fyzioterapeutov či odborníkov na hipoterapiu a hydroterapiu nielen účinne posilňovali svoje telo, no tiež pookriali na duši. Okrem športovania na čerstvom vzduchu, upokojujúceho hladenia konskej hrivy, plávania v bazéne či relaxu počas masáží, dokázali malí športovci vyjsť z každodenného stereotypu a užiť si plno zábavy s novými priateľmi i s rodinou. „“, vysvetľuje, terapeut ADELI ON SKI a pokračuje: „“.Počas piatich týždňov na horách sa detským pacientom venovali skúsení odborníci. Spoločne absolvovali každodennú rannú rozcvičku, lyžovanie v špeciálnom postroji, ale tiež príjemnú terapiu s koníkom alebo psíkom. Po výdatnom obede ich ešte čakal plavecký bazén a zaslúžený relax v podobe terapeutických masáží. Hoci bol program na prvý pohľad náročný, všetci účastníci si užili aj plno zábavy, ako sú v ADELI zvyknutí.“ hovorí mama šikovnej žiačky základnej školy, ktorá sa zúčastnila tohtoročného ADELI ON SKI. „, dodáva.Lyžovanie so špeciálnymi pomôckami a inštruktormi okrem zlepšenia koordinácie a postoja tela prináša aj ďalšie dôležité benefity. „vysvetľuje medicínska riaditeľka ADELI Medical Center,Ďalšou účinnou terapiou, mimoriadne obľúbenou medzi deťmi, je hipoterapia. Hladkanie konskej hrivy či hra s terapeutickým psíkom nielenže vyvoláva nefalšované pocity šťastia, no samotný prenos tepla a energie cez pokožku do končatín má overené liečebné účinky. Jazda na koni reguluje u pacientov svalové napätie, koordinuje pravidelné dýchanie, pomáha k uvedomeniu si vlastného tela a zlepšuje pohyblivosť kĺbov.Hydrokinezioterapia počas fyzického cvičenia vo vode zase dokonale eliminuje účinky gravitácie. Skúsené terapeutky pomôžu navodiť liečebnú atmosféru, kedy je voda vnímaná ako veľký pomocník pri túžbe po samostatnom pohybe. Pretože spoločným cieľom spomínaných neurorehabilitačných terapií je v prvom rade postupne sa pokúšať o kráčanie po vlastných nohách bez pomoci.“, hovorí terapeutka ADELI ON SKI,. „“.