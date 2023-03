Adept na transplantáciu pľúc nesmie fajčiť, musí mať viaceré očkovania

Bratislava 18. marca (TASR) - Adept na transplantáciu pľúc musí spĺňať viaceré podmienky. Okrem toho, že pacient nesmie byť fajčiar, mal by mať v dobrom stave srdce i kosti. Povinnosťou je tiež očkovanie proti chrípke, pneumokokom a ochoreniu COVID-19. Upozorňuje na to hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pneumológiu a ftizeológiu a prednostka Kliniky pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava Marta Hájková.



"Jednou z podmienok, aby bol pacient odporučený na transplantáciu pľúc je aj to, že nesmie fajčiť, musí mať už predpísaný kyslík na doma, ďalej kontrolujeme, v akom stave je jeho srdce, čiže absolvuje kardiologické vyšetrenie. A nakoniec zisťujeme, v akom stave sú jeho kosti, pretože pri tejto operácii sa hrudník úplne otvára, doslova sa pília kosti, takže kandidát na transplantáciu nemôže mať ťažkú poruchu kostnej štruktúry," uviedla.



Dôležité sú tiež niektoré očkovania. "Pacient dostane nové, zdravé pľúca, aj tie treba chrániť. A transplantačné centrá ich radšej dajú niekomu, kto je čo najviac chránený. Väčšina pacientov je dokonca očkovaná aj proti tuberkulóze," ozrejmila odborníčka.



Pred operáciou je tiež podľa nej dôležitá odborná psychologická príprava. "Nie každý sa totiž vie zmieriť s tým, alebo jednoducho nie každý chce nosiť cudzí orgán v tele. A je tu aj otázka etiky - nie každý chce nosiť v tele orgán človeka, ktorý napríklad nejak tragicky zahynul," vysvetlila Hájková.



Predoperačná príprava je podľa nej individuálna, niekedy môže zahŕňať napríklad aj úpravu jedálnička. "Hlavne pri podváhe (pod 18 BMI) sa snažíme zvýšiť pacientovu telesnú hmotnosť úpravou jedálnička. Máme na to svoje postupy a systémy, ako to dosiahnuť. Naopak u pacientov s nadváhou je často príčina tá, že užívajú kortikoidy pre svoju základnú diagnózu, takže im tiež upravujeme jedálniček a pohybovú aktivitu," priblížila lekárka.



Zdôraznila, že do celého procesu transplantácie pľúc musí byť zahrnutá aj rodina pacienta. "Sú garantom toho, že pacient má ich podporu psychickú, ale aj fyzickú. Že sa budú oňho starať, minimálne tie prvé mesiace. Pacienta, o ktorého rodina nejaví záujem a nemieni sa oňho starať, ani nemôžeme indikovať na transplantáciu," skonštatovala.