Africký rok postihli záplavy, zahynulo už viac ako 100 ľudí

Nairobi 16. novembra (TASR) - Územie takzvaného Afrického rohu na východe kontinentu zasiahli v uplynulých dvoch týždňoch prudké dažde a následné povodne, pri ktorých zahynulo už viac ako 100 ľudí vrátane 16 detí. V dôsledku záplav muselo viac než 700.000 ľudí opustiť svoje domovy, uviedla britská charitatívna organizácia Save the Children. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Keňu, Somálsko a Etiópiu od začiatku novembra sužujú neutíchajúce lejaky súvisiace s klimatickým javom El Niňo. Organizácia Save the Children uviedla, že pri povodniach zahynulo 46 ľudí v Keni, 32 v Somálsku a 33 v Etiópii.



Africký roh patrí medzi regióny najviac ohrozené klimatickou krízou. Čoraz častejšie a intenzívnejšie sa v ňom objavujú extrémne výkyvy počasia. Vlani ho zasiahlo katastrofálne sucho.



V dôsledku záplav a vysídlenia sú tam teraz státisíce ľudí bez riadneho prístupu k potravinám, vode či zdravotnej starostlivosti. "S tým sa spája reálne riziko chorôb prenášaných vodou vrátane cholery a osýpok," uviedol Xavier Joubert, riaditeľ organizácie Save the Children v Etiópii.



Humanitárne skupiny varujú, že situácia sa bude zhoršovať. Očakáva sa, že jav El Niňo bude pretrvávať najmenej do apríla 2024.



Záplavy v krajinách Afrického rohu spôsobené El Niňom si v období od októbra 1997 do januára 1998 vyžiadali vyše 6000 obetí. Najmenej 1800 ľudí zahynulo v Somálsku, kde sa vyliala rieka Džuba.



Koncom roka 2019 počas dvoch mesiacov neutíchajúcich dažďov zahynulo vo východnej Afrike 265 ľudí a desaťtisíce boli nútené opustiť svoje domovy.