Agatha Christie a jej špionážny príbeh Zišli sa v Bagdade

Vypočujte si úryvok

Zišli sa v Bagdade

Bratislava 2. apríla (OTS) - Zišli sa v Bagdade je nezvyčajný kúsok od Agathy Christie, ktorá vedela prekvapiť nielen zápletkami, ale aj rôznymi žánrami. Kniha z roku 1951 nie je klasická detektívka, ale dobrodružný román so špionážnou zápletkou. Legendárna autorka sa pri jeho písaní inšpirovala vlastnými cestami do Bagdadu, ktoré absolvovala so svojím druhým manželom, popredným archeológom Maxom Mallowanom.V Bagdade sa chystá tajné stretnutie svetových mocností, ktoré má byť kľúčové pre udržanie mieru vo svete. Do mesta prešpikovaného tajnými agentmi začínajú prichádzať významní ľudia, štátnici, špióni a zhodou okolností aj jedna celkom bezvýznamná stenografka Victoria Jonesová. Je to energická mladá žena s dušou nevyliečiteľnej romantičky a s pozoruhodnou schopnosťou vynájsť sa za každých okolností.V Londýne sa totiž zoznámila s úžasným mužom Edwardom, na prvý pohľad sa doňho zaľúbila, no on musel odcestovať do Bagdadu. A tak si Victoria vymyslela plán, malé klamstvo, že je neterou známeho archeológa, aby sa do Bagdadu dostala. Vyráža tak po stopách mladíka, ktorý jej padol do oka a dobrodružstvo sa začína.Nechtiac sa totiž od samého začiatku zapletie do nebezpečného centra diania. Medzinárodné rokovania chce totiž zmariť istá tajná organizácia, a keď do Victoriinej hotelovej izby vtrhne ranený špión a tesne pred smrťou jej prezradí tri záhadné slová, jej život sa ocitne v ohrození. Musí nielen rozlúštiť tajomný odkaz a pomôcť správnym ľuďom, ale hlavne – musí vôbec prežiť. Zišli sa v Bagdade je prvý špionážny román Agathy Christie, ktorý sa zaoberá studenou vojnou. Je to jedna z mála kníh, v ktorej nevystupuje žiadny jej veľký detektív, čiže Hercule Poirot, ani slečna Marplová, či Ariadne Oliverová. Ako však dokazujú nájdené poznámky Agathy Christie, uvažovala o tom, že by sa v románe mohla objaviť práve Ariadne Oliverová dokonca so svojím bratom.Táto Agatha Christie vás prekvapí a takmer určite príjemne. Je to skôr dobrodružný príbeh s jemným špionážnym pozadím, úsmevný, zaujímavý a pútavý. Má svoju jedinečnú atmosféru, pekne vykreslený Bagdad v tom období, povinná archeologická vsuvka, mladá trošku ľahkovážna hrdinka, ktorá sa stane súčasťou veľkej špionážnej akcie...Z anglického originálu Agatha Christie: They Came to Baghdad preložila Barbora Andrezálová.