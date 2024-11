Agentúra Moody's zlepšila rating Cypru o dva stupne na A3

Nikózia 23. novembra (TASR) - Agentúra Moody's zlepšila hodnotenie úverovej bonity Cypru o dva stupne. To podľa prezidenta Nikosa Christodoulidesa otvára priestor pre príchod nových zahraničných investícií, ktoré vytvoria nové pracovné miesta. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Moody's zvýšila rating dlhodobých záväzkov Cypru na A3 z Baa2. Výhľad ratingu je stabilný. Agentúra ako dôvod uviedla "podstatné zlepšenie" fiškálnych a dlhových ukazovateľov, ktoré je podľa nej dlhodobo udržateľné. Úverová známka Cypru sa dostala na kategórie "A" prvýkrát od roku 2011.



Moody's ocenila "obozretnú fiškálnu politiku" Cypru, ktorá kombinuje znižovanie výdavkov so silným rastom verejných príjmov, čo viedlo v uplynulých dvoch rokoch k rozpočtovým prebytkom. Podľa agentúry budú fiškálne prebytky pokračovať až do roku 2028.



Pokles verejného dlhu Cypru bol zároveň jedným z najvýraznejších na svete, keď padol zo 113,6 % hrubého domáceho produktu (HDP) v roku 2020 na 73 % HDP v roku 2023. Moody's počíta s ďalším znížením dlhu a v roku 2027 by mal podľa jej odhadov klesnúť na 50 % HDP. Tempo rastu cyperskej ekonomiky by malo v rokoch 2024 až 2028 v priemere dosiahnuť 3,2 %.