Agrominister Samuel Vlčan vidí v rozvoji vidieka veľké rezervy

Bratislava 8. septembra (TASR) - V rozvoji vidieka sú veľké rezervy. Uviedol to na 31. smene Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



Ako ďalej informoval odbor komunikácie MPRV, zlepšiť čerpanie eurofondov na projekty v obciach by mohlo aj ich zmysluplné spájanie pri predkladaní žiadostí. MPRV SR je pripravené na konštruktívny dialóg so zástupcami samospráv pri hľadaní efektívnych riešení pre slovenský vidiek.



Na sneme ZMOS poukázal minister Vlčan na kauzy z minulosti, keď sa peniaze určené na rozvoj vidieka nedostali v podobe zrealizovaných projektov k jeho obyvateľom, ale ich "ukoristili" jednotlivci aj organizované skupiny.



Podľa slov agroministra je potrebné odhaliť, vyšetriť a potrestať všetky prípady neoprávneného čerpania peňazí z minulosti. Treba sa podľa neho však pozerať aj do budúcnosti a zmenšiť dlh, ktorý sa za 30 rokov naprieč všetkými vládami na našom vidieku vytvoril.



"Štátna ani európska pokladnica nie je bezodná. A preto je dôležité, aby peniaze boli využívané tak, aby z nich mal prospech čo najväčší počet občanov. Z tohto dôvodu podporujem zmysluplné spájanie sa obcí a miest, miestnych alebo sektorových podnikateľov pri tvorbe spoločných projektov, ktoré budú prospešné pre väčšie komunity," uviedol Vlčan.



Dobrým základom je podľa neho práve ZMOS, ktorý je najväčším združením samospráv, a to ho robí silným partnerom ministerstva pri rokovaniach. Jedným z problémov, ktorý aktuálne spolu MPRV SR a ZMOS riešia, je čerpanie peňazí na projekty tzv. miestnych akčných skupín (MAS). Po dlhom období, keď "MAS-ky" nemohli čerpať peniaze na svoje rozvojové projekty, sa koncom augusta PPA podarilo rozbehnúť ich schvaľovanie. Cieľom rezortu je, aby boli podporené dobré projekty a eurofondy určené na tento účel nemuselo Slovensko na konci programového obdobia vrátiť.