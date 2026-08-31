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Agrorezort povolil odlov 68 vlkov v poľovníckej sezóne 2026/2027
Vlka bude možné loviť od 1. septembra 2026 do času, kým ministerstvo pôdohospodárstva nezastaví lov vlka dravého v príslušnom kraji, najdlhšie však do 15. januára 2027.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR určilo kvótu lovu vlka dravého na poľovnícku sezónu 2026/2027. Povolilo odlov 68 jedincov. Rezort o tom informoval na svojom webe.
Kvótu prerozdelilo MPRV medzi kraje. Pre Banskobystrický kraj povolil odstrel 22 jedincov, v Žilinskom 23. Prešovský kraj má kvótu na odlov 16 vlkov, Košický kraj štyroch jedincov a Trenčiansky kraj môže zabiť troch vlkov. Agrorezort vysvetlil, že kvótu určili vo výške 20 percent z čistého ročného prírastku populácie vlka. „Pri prerozdelení kvóty bol zohľadnený najmä počet hospodárskych zvierat strhnutých vlkom dravým v rámci jednotlivých krajov, ako aj výmera území s celoročnou ochranou vlka dravého v krajoch,“ ozrejmil.
Vlka bude možné loviť od 1. septembra 2026 do času, kým ministerstvo pôdohospodárstva nezastaví lov vlka dravého v príslušnom kraji, najdlhšie však do 15. januára 2027.
Lov nebude povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany. Taktiež v katastrálnych územiach obcí Kamienka, Litmanová, Jarabina, Stará Ľubovňa, Kremná, Hraničné, Pilhov, Mníšek nad Popradom, Veľký Sulín, Matysová, Malý Sulín, Hajtovka, Údol, Malý Lipník, Starina, Legnava, Orlov, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné, Šarišské Jastrabie, Kyjov, Pusté Pole a Ľubotín v okrese Stará Ľubovňa.
MPRV nepovolilo odlov vlka ani v prihraničnom území s Českou republikou západne od rieky Kysuca v úseku od Čadce a západne od rieky Váh v úseku od Žiliny. Taktiež ani v území v panónskom biogeografickom regióne. Mapa s vyznačením území, na ktorých lov vlka nie je povolený, je zverejnená v informačnom systéme poľovníctva, priblížil rezort.
Od roku 2024 nadobudla platnosť nová vyhláška, ktorá umožnila lov vlka na území Slovenska.
Kvótu prerozdelilo MPRV medzi kraje. Pre Banskobystrický kraj povolil odstrel 22 jedincov, v Žilinskom 23. Prešovský kraj má kvótu na odlov 16 vlkov, Košický kraj štyroch jedincov a Trenčiansky kraj môže zabiť troch vlkov. Agrorezort vysvetlil, že kvótu určili vo výške 20 percent z čistého ročného prírastku populácie vlka. „Pri prerozdelení kvóty bol zohľadnený najmä počet hospodárskych zvierat strhnutých vlkom dravým v rámci jednotlivých krajov, ako aj výmera území s celoročnou ochranou vlka dravého v krajoch,“ ozrejmil.
Vlka bude možné loviť od 1. septembra 2026 do času, kým ministerstvo pôdohospodárstva nezastaví lov vlka dravého v príslušnom kraji, najdlhšie však do 15. januára 2027.
Lov nebude povolený v územiach s piatym stupňom ochrany, v územiach európskeho významu, v ktorých je vlk dravý predmetom ochrany. Taktiež v katastrálnych územiach obcí Kamienka, Litmanová, Jarabina, Stará Ľubovňa, Kremná, Hraničné, Pilhov, Mníšek nad Popradom, Veľký Sulín, Matysová, Malý Sulín, Hajtovka, Údol, Malý Lipník, Starina, Legnava, Orlov, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné, Šarišské Jastrabie, Kyjov, Pusté Pole a Ľubotín v okrese Stará Ľubovňa.
MPRV nepovolilo odlov vlka ani v prihraničnom území s Českou republikou západne od rieky Kysuca v úseku od Čadce a západne od rieky Váh v úseku od Žiliny. Taktiež ani v území v panónskom biogeografickom regióne. Mapa s vyznačením území, na ktorých lov vlka nie je povolený, je zverejnená v informačnom systéme poľovníctva, priblížil rezort.
Od roku 2024 nadobudla platnosť nová vyhláška, ktorá umožnila lov vlka na území Slovenska.