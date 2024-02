AHA! Rodičovstvo. Svetový bestseller pre všetkých rodičov

Foto: IKAR, a.s.

Bratislava 20. februára (OTS) - AHA! Rodičovstvo od doktorky Laury Markhamovej sa viac zameriava na nás rodičov, aby sme lepšie pochopili svoje pocity, emócie. Ponúka praktické návody, ako spracovať naše reakcie, aby sme vedeli deti správne viesť, vychovávať, podporovať. Aby sme im dokázali nastaviť zdravé hranice a vytvorili si s nimi skutočne pevné puto, bez hrozieb, kriku, výčitiek alebo úplatkov.Kniha pomôže rodičom lepšie porozumieť vlastným pocitom a nastaviť vo vzťahu s dieťaťom zdravé hranice, empatiu a jasnú komunikáciu. Jednotlivé príklady vás krok za krokom prevedú celým detstvom od batoľaťa až po školský vek.Sila knihy je v množstve praktických príkladov a situácií, do ktorých sa môžete dostať, ale nemusíte, no môžu načrtnúť nejaké cesty, alternatívy ako vychovávať dieťa tak, že mu vlastne pomáhate a spolupracujete s ním.Ako hovorí autorka – „pokojný rodič znamená šťastné dieťa.“Veľmi pekne to vyjadril svetoznámy rečník a autor bestsellerov Jack Canfield. To je ten, čo napísal Slepačiu polievku pre dušu, no aku knihe povedal:Kniha AHA! Rodičovstvo nám umožňuje nazrieť do tajomstva úspešného rodičovstva. Stačí sa začítať do hociktorej z podrobných, praktických, inšpiratívnych kapitol a doktorka Laura Markham nám ukáže, ako neklesať na duši, aby sme deťom dali to najlepšie zo seba, nie iba zvyšky. Kapitoly ako „Vyrovnaní rodičia vychovávajú šťastné deti“ nám pripomínajú túto veľkú pravdu, na ktorú často zabúdame.Jedna z najlepších kníh o rodičovstve, ktorá môže ukázať iný smer výchovy a inšpiruje. Možno v niektorých častiach je to príliš idealistické a v bežnom každodennom živote to normálny rodič ani nedosiahne. Ale prečo sa nesnažiť, deti za to vždy stoja.napísala aj knihu Vyrovnaný rodič, šťastní súrodenci: ako zastaviť bitky a vychovať priateľov na celý život. Získala doktorát z klinickej psychológie na Kolumbijskej univerzite a pracuje ako výchovná koučka s nespočetnými rodinami v anglicky hovoriacom svete. Jej knihy boli preložené do desiatich jazykov.Vyše 100 000 mamín a ockov dostáva cez email koučujúce články Dr. Laury zadarmo. Poskytuje okamihy pochopenia – aha! momenty – pre rodičov detí od bábätiek po tínedžerov.Dr. Laura sa snaží zmeniť svet, jedno dieťa po druhom, prostredníctvom podpory rodičov. Je hrdou matkou dvoch úspešných mladých dospelých, ktorí boli vychovávaní jej prístupom vyrovnaného rodičovstva. Býva v Brooklyne v New Yorku.