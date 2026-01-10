< sekcia Import
Aj počas nedele platia výstrahy pred nízkymi teplotami a vetrom
V nedeľu platí tiež výstraha prvého stupňa pred vetrom pre okresy Poprad, Kežmarok a tiež celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 10. januára (TASR) - Aj počas nedele (11. 1.) treba rátať na väčšine územia s nízkymi teplotami, silnejším vetrom a tvorbou snehových jazykov. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V niektorých okresoch na východe Slovenska môže teplota klesnúť až na mínus 20 stupňov Celzia. Výstraha druhého stupňa pred snehovými jazykmi platí najmä v severných okresoch. Na horách môže byť v nedeľu silná víchrica.
Výstrahy pred nízkymi teplotami trvajú od soboty 22.00 h do nedele 9.00 na väčšine územia okrem Trnavského a Bratislavského kraja. Teploty môžu v noci klesnúť na mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia. V okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica platí druhý stupeň výstrahy, teplomer tam môže ukazovať pod mínus 20 stupňov Celzia.
Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí od sobotného večera počas celej nedele v okresoch Brezno, Poprad a Liptovský Mikuláš. V polohách približne nad 1800 metrov nad morom môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo predstavuje silnú až mohutnú víchricu. Prvostupňová výstraha pred vetrom na horách platí v nedeľu v okresoch Žilina, Tvrdošín, Ružomberok, Námestovo, Martin, Dolný Kubín a Banská Bystrica.
Počas celej nedele treba rátať s tvorbou snehových jazykov a závejov na väčšine územia. V okresoch Prešovského a Žilinského kraja vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred snehovými jazykmi. Trvá od nedele 4.00 h až do pondelkového (12. 1.) rána. Počas nedele tiež meteorológovia očakávajú sneženie, v okresoch Bytča, Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok môže spadnúť 15 až 25 centimetrov nového snehu. Platí preto výstraha prvého stupňa.
V nedeľu platí tiež výstraha prvého stupňa pred vetrom pre okresy Poprad, Kežmarok a tiež celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja. Vietor môže mať v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.
Výstrahy pred nízkymi teplotami trvajú od soboty 22.00 h do nedele 9.00 na väčšine územia okrem Trnavského a Bratislavského kraja. Teploty môžu v noci klesnúť na mínus 15 až mínus 19 stupňov Celzia. V okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča, Spišská Nová Ves, Rožňava a Gelnica platí druhý stupeň výstrahy, teplomer tam môže ukazovať pod mínus 20 stupňov Celzia.
Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí od sobotného večera počas celej nedele v okresoch Brezno, Poprad a Liptovský Mikuláš. V polohách približne nad 1800 metrov nad morom môže vietor dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu, čo predstavuje silnú až mohutnú víchricu. Prvostupňová výstraha pred vetrom na horách platí v nedeľu v okresoch Žilina, Tvrdošín, Ružomberok, Námestovo, Martin, Dolný Kubín a Banská Bystrica.
Počas celej nedele treba rátať s tvorbou snehových jazykov a závejov na väčšine územia. V okresoch Prešovského a Žilinského kraja vydal SHMÚ výstrahu druhého stupňa pred snehovými jazykmi. Trvá od nedele 4.00 h až do pondelkového (12. 1.) rána. Počas nedele tiež meteorológovia očakávajú sneženie, v okresoch Bytča, Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin, Námestovo, Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok môže spadnúť 15 až 25 centimetrov nového snehu. Platí preto výstraha prvého stupňa.
V nedeľu platí tiež výstraha prvého stupňa pred vetrom pre okresy Poprad, Kežmarok a tiež celý Bratislavský kraj, väčšinu Trnavského a Nitrianskeho kraja. Vietor môže mať v nárazoch rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu.