Aj počas noci a soboty treba rátať so snehovými jazykmi a vetrom
Autor TASR
Bratislava 2. januára (TASR) - Aj v piatok večer pretrváva výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi najmä v severných okresoch Slovenska. Pozor si treba dávať aj na silnejší vietor na horách. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Vydal tiež výstrahu pred závažnou smogovou situáciou pre častice PM10 v Plášťovciach a aj na území celého okresu Levice.
Výstraha prvého stupňa pred snehovými jazykmi platí až do nedele (4. 1.) pre celý Žilinský kraj, väčšinu Prešovského kraja a pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Ilava, Púchov, Považská Bystrica a Spišská Nová Ves.
Silnejší vietor môže naďalej zafúkať nad pásmom lesa v okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín, Tvrdošín, Námestovo, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno, Poprad. Vietor tu môže dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu. Výstraha trvá do soboty (3. 1.) do 8.00 h.
