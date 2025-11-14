< sekcia Import
Aj v piatok sa na celom území krajiny môže tvoriť hmla
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Aj v piatok sa na celom území Slovenska môže ráno a dopoludnia tvoriť hmla. Na svojom webe na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý pre všetky okresy vydal výstrahy prvého stupňa.
Výstrahy predbežne zostanú v platnosti do 10.00 h. V okresoch Spišská Nová Ves, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov a Stará Ľubovňa do 12.00 h. Dohľadnosť môže miestami klesnúť na 50 až 200 metrov.
„Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli meteorológovia.
