Aj v pondelok si ešte užijeme slnečné lúče dosýta
Teploty vystúpia na 10 až 14 stupňov Celzia.
Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Slnečno. Teploty 10 až 14 stupňov Celzia.
Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 2 až mínus 1 a najvyššie denné teploty 12 až 15 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 1 až mínus 4 a najvyššie denné teploty 10 až 14 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 1 až mínus 3 a najvyššie denné teploty 10 až 14 stupňov Celzia.
Vo výške 1000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota mínus 3 stupne Celzia a najvyššia denná teplota 7 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota mínus 3 stupne Celzia a najvyššia denná teplota 5 stupňov Celzia.
Vo výške 2000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota mínus 2 stupne Celzia a najvyššia denná teplota 3 stupne Celzia.
Ozón: 2% nad úrovňou dlhodobého priemeru (291 DJ).
Zdroj: meteo.sk
Počasie v regiónoch:
