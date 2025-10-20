Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. október 2025Meniny má Vendelín
Import

Aj v pondelok si ešte užijeme slnečné lúče dosýta

.
Na snímke pohľad na jarou rozkvitnutý Park Ľudovíta Štúra v Žiline v piatok 12. apríla 2024. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Teploty vystúpia na 10 až 14 stupňov Celzia.

Autor TASR
Bratislava 19. októbra (TASR) - Slnečno. Teploty 10 až 14 stupňov Celzia.

Počasie v regiónoch:


Na západnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 2 až mínus 1 a najvyššie denné teploty 12 až 15 stupňov Celzia.
Na strednom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 1 až mínus 4 a najvyššie denné teploty 10 až 14 stupňov Celzia.
Na východnom Slovensku malá oblačnosť, najnižšie ranné teploty 1 až mínus 3 a najvyššie denné teploty 10 až 14 stupňov Celzia.

Počasie na horách:


Vo výške 1000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota mínus 3 stupne Celzia a najvyššia denná teplota 7 stupňov Celzia.
Vo výške 1500 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota mínus 3 stupne Celzia a najvyššia denná teplota 5 stupňov Celzia.
Vo výške 2000 metrov malá oblačnosť, najnižšia ranná teplota mínus 2 stupne Celzia a najvyššia denná teplota 3 stupne Celzia.

Ozón: 2% nad úrovňou dlhodobého priemeru (291 DJ).

Zdroj: meteo.sk
.

