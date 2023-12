Aj vďaka Vám môžu detské nemocnice dopriať deťom pocit domova

Foto: Ronald McDonald House Charities

Bratislava 12. decembra (OTS) - Tieto ťažké životné situácie pomáha rodinám zmierniť nezisková organizácia Ronald McDonald House Charities (RMHC), ktorá oslavuje svoje 20. výročie pôsobenia na Slovensku.Čas, ktorý strávia rodičia s hospitalizovaný deťmi, je pre malých pacientov nesmierne dôležitý a môže pozitívne vplývať na rýchlejšiu a efektívnejšiu rekonvalescenciu. Blízkosť pre rodiny a zlepšovanie podmienok na detských oddeleniach slovenských nemocníc je preto pre organizáciu RMHC hlavným poslaním a víziou, ktorej sa venuje už od roku 2003.Vďaka svojim charitatívnym aktivitám môže organizácia založená spoločnosťou McDonald's zabezpečovať systematickú modernizáciu nemocničných izieb a spoločných priestorov so zaistením maximálneho pohodlia s vysokým štandardom kvality a hygieny. Prioritou je tiež vytváranie hravého a príjemného prostredia, ktoré malým pacientom čo najviac pripomína domov a detské izby. RMHC aktívne investuje do nového nábytku, vybavenia, prístrojov a vytvárania oddychových zázemí pre rodičov. Pri obnove nemocničných priestorov sa kladie dôraz aj na zaistenie maximálneho pohodlia s vysokým štandardom kvality a hygieny.hovoríOd začiatku svojho pôsobenia pomohla organizácia RMHC už 11 nemocniciam na Slovensku, do ktorých investovala viac ako 910-tisíc eur. Tento rok pomohla Klinike detskej chirurgie v nemocnici v Banskej Bystrici zakúpením vysokokvalitného vybavenia a veselého nábytku. V priebehu roka 2022 prebehla čiastočná rekonštrukcia šiestich izieb na oddelení ORL v Detskej fakultnej nemocnici v Košiciach a priestorov na oddelení dojčiat na Klinike detí a dorastu UN Martin. V blízkej budúcnosti je naplánovaná aj modernizácia čakární na Klinike pediatrie v Trenčíne.Organizácia RMHC vykonáva svoje aktivity aj vďaka štedrej podpore širokej verejnosti, ktorá môže prispieť na rôzne zbierky organizované spoločnosťou McDonald’s v priebehu roka. Aktuálne v reštauráciách po celom Slovensku prebieha až do 23. decembra (alebo do vypredania zásob) vianočná charitatívna akcia, počas ktorej si môžete objednať k svojmu obľúbenému jedlu aj balíček leukoplastov s veselými vzormi v hodnote 2 eurá. Celý výťažok z predaja bude využitý na projekty rekonštrukcie nemocničných priestorov. Aj malá náplasť tak môže pomôcť zaceliť veľké rany. Minulý rok sa počas predvianočnej charitatívnej akcie podarilo vyzbierať viac ako 50 000 eur. Kúpou vianočných menoviek vtedy zákazníci prispeli na ďalšie potrebné rekonštrukcie v nemocniciach.Už tradičnou obľúbenou aktivitou organizácie je aj hranolčeková výzva počas McHappy Day, ktorá tento rok pripadla na piatok 13. októbra. Tento dátum však priniesol šťastie, keďže návštevníci spolu s kúpou hranoliek prispeli do zbierky rekordnou sumou 69 210 eur.Podať pomocnú ruku malým pacientom mohli zákazníci McDonald´s aj počas aktivity Ručičky, ktorá sa koná každoročne vo všetkých prevádzkach McDonald´s už od roku 2004, a to počas celého júna.Okrem týchto projektov môžete aktivity RMHC podporiť aj zaokrúhlením ceny pri objednávke cez kiosk, prostredníctvom 2 % kampane či vhodením drobných mincí do kasičky pri pokladni.Viac informácií sa dočítate na stránke www.RMHC.sk