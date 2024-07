Aj významné svetové osobnosti boli raz deťmi...

Bratislava 24. júla (OTS) - Do známej série kníh Malí ľudia veľké sny od autorkypribudli tri ďalšie osobnosti –Knihy zo série Malí ľudia veľké sny sa stali bestellerovými biografiami pre deti, ktoré vďaka nim objavujú a zoznamujú sa so známymi vynálezcami a vynálezkyňami, autorkami a autormi, hudobníkmi a hudobníčkami, umelkyňami a umelcami, dizajnérmi a dizajnérkami, vedkyňami a vedcami či aktivistami a aktivistkami. Každý z nich dosiahol výnimočné veci a všetci svoj život začali veľkým snom. Táto povzbudzujúca séria ponúka inšpiratívne posolstvá pre deti akéhokoľvek veku.V knihách zo série Malí ľudia veľké sny , ktoré vychádzajú v preklade, sú použité jednoduché vety, ideálne na čítanie nahlas pre bábätká a menšie deti. Knihy sú vhodné aj pre zberateľov, ktorí si tak môžu vyskladať kolekcie podľa vkusu a tým vytvoriť ideálne vzory pre ich malých ľudí, začínajúcich si snívať svoje veľké sny. A tými raz azda oni sami zmenia svet...Jedného dňa sa v meste Salzburg v Rakúsku narodil chlapec menom Wolfgang. Už ako trojročný sa naučil hrať na klávesy a o dva roky neskôr zložil svoju prvú skladbu. Otec ho vzal hrať na kráľovský dvor a odvtedy jeho sláva rástla. Wolfgang sa stal inšpiráciou pre mnohých skladateľov, bol to úžasný génius, ktorý objavoval nové hranice hudby. Jeho tvorba bola očarujúca, dokázala publikum rozplakať aj rozosmiať. Na konci knihy čitatelia nájdu skutočné fotografie Wolfganga Amadea Mozarta a fakty z jeho života. Andy Warhol už od detstva rád kreslil. Zamiloval sa do obrázkov, ktoré si prezeral v časopisoch. Už ako malý chlapec vedel, že chce byť slávny. Nechal svoje umenie, aby hovorilo za neho, za tichého génia, o ktorom sa dozvedeli v každom kúte sveta. Vymyslel celkom nový umelecký smer – každodenné predmety začal zobrazovať ako žiarivé umelecké diela a dokázal, že aj obyčajná plechovka môže poblázniť celý svet!Malá Astrid bývala so svojimi rodičmi a súrodencami na starej farme neďaleko malého mestečka Vimmerby vo Švédsku. Mala veľmi šťastné detstvo, také šťastné, že nikdy nechcela vyrásť. Rada vymýšľala príbehy a v dospelosti sa stala editorkou vo vydavateľstve Rabén & Sjögren, kde pracovala tridsať rokov. Každé ráno pred prácou písala príbehy o Pipi, ktorá aj dnes robí radosť nielen malým, ale aj veľkým čitateľom.V závere knihy sa nachádzajú fotografie Astrid Lindgrenovej a fakty z jej života.