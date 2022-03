Zvieratá na Ukrajine trpia vojnou, pomôže im transport z pražskej Zoo

Zverolekári a dobrovoľníci sa starajú o niekoľko desiatok psov a mačiek, ktoré si so sebou priniesli ukrajinskí utečenci utekajúci pred vojenským konfliktom na Ukrajine počas ich príchodu na poľsko-ukrajinský hraničný priechod Przemysl na hraniciach s Poľskom 8. marca 2022. Foto: TASR/AP

Praha 8. marca (TASR) - Z pražskej zoologickej záhrady vyrazil v pondelok prvý transport pomoci pre zvieratá na Ukrajine trpiace vojnou. Všetky potreby boli uhradené z prostriedkov špeciálnej zbierky pražskej zoo, do ktorej podpory sa zapojili české, slovenské aj európske zoologické záhrady.Do Poľska, odkiaľ sa bude pomoc distribuovať, zamierilo 2,5 tony krmiva a lekárskych pomôcok, informoval v utorok spravodajský webový portál Novinky.cz.vysvetlil zoologický námestník pražskej zoo Jaroslav Šimek.spresnil Šimek.Náklad má hodnotu 165.000 korún (6450 eur). Ide o prostriedky získané zo zbierky pre ukrajinské zoologické záhrady, ktorú organizuje Zoo Praha. Prispievať do nej pomáhajú takmer všetky zoologické záhrady v Česku i na Slovensku.Transport zo Zoo Praha dorazil v pondelok večer do zoologickej záhrady vo Varšave. Organizovanie pomoci ukrajinským chovateľským zariadeniam prebieha prostredníctvom tamojšej nadácie pre rozvoj varšavskej zoologickej záhrady Panda.uviedol riaditeľ Zoo Praha Miroslav Bobek.