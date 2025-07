Ak má byť dovolenka zdrojom oddychu, treba sa na ňu pripraviť mentálne

Bratislava 5. júla (TASR) - Ak má byť dovolenka skutočným načerpaním síl, treba sa na ňu pripraviť aj mentálne. Ešte pred ňou je dôležité dokončiť dôležité úlohy a stanoviť si, čo človek od dovolenky očakáva. Odporúča to psychologička z Nemocnice Agel Levice Slávka Pecárová.



Odborníčka podotkla, že pre mnohých ľudí dovolenka nie je zdrojom oddych, ale len zmenou pracovného prostredia. „Mnohí ľudia žijú v chronickom strese, sú nastavení na neustály výkon a majú pocit, že musia byť stále dostupní a produktívni. Za týmto správaním je často strach, že ak vypnú, niečo zanedbajú alebo zlyhajú. Niekedy je to aj čistý zvyk byť stále online,“ vysvetlila.



Ak má byť dovolenka skutočným načerpaním síl, odporúča pripraviť sa na ňu aj mentálne. Podľa psychologičky je dobré ešte pred dovolenkou dokončiť dôležité úlohy, niektoré delegovať a uvedomiť si, čo vlastne od dovolenky očakávame. „Či je to odpočinok, zážitky alebo čas s rodinou. Dni dovolenky si možno naplánovať podobne ako bežný deň, s vyhradeným časom na aktivity aj oddych. Pomôcť môžu aj nové rituály. Namiesto kontroly e-mailov si ráno doprajte prechádzku či čítanie,“ podotkla.



Pecárová zároveň upozornila, že spoločné dovolenky s partnerom či deťmi môžu priniesť, paradoxne, viac konfliktov ako oddychu. Aby sa napätie minimalizovalo, odporúča otvorene komunikovať očakávania ešte pred dovolenkou a naplánovať si aj individuálny čas pre seba. „Ak chceme vyvážiť potreby detí s oddychom dospelých, je užitočné sa v starostlivosti o deti striedať, aby si aj rodičia mohli dopriať chvíľu pre seba. Dobrou stratégiou je tiež zapojiť deti do plánovania aktivít, čím sa zvýši ich motivácia a zníži stres všetkých zúčastnených,“ odporúča odborníčka. Rovnako radí striedať deťom dynamické a pokojnejšie aktivity, čo im umožní „vybiť sa“.