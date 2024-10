Akadémia vied ČR expanduje do USA, chce byť silným hráčom vo vede

Praha/Boston 18. októbra (TASR) - Akadémia vied (AV) ČR expanduje do Spojených štátov, jej Ústav organickej chémie a biochémie (ÚOCHB) v piatok otvorí svoju pobočku v Bostone. Chce využiť možnosť sledovať najnovšie trendy v oblasti biomedicínskeho výskumu priamo v centre svetového diania. AV ČR na svojom webe uviedla, že ide o unikátnu udalosť v rámci celej Európy, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Rozbeh laboratória AV ČR v Spojených štátoch znamená podľa nej výrazný impulz pre českú vedu, pretože pracovisko v Bostone bude v USA prezentovať české projekty, a to nielen z jeho materského ústavu. Ambíciou pobočky ÚOCHB je stať sa silným a jasne rozpoznateľným hráčom na vedeckej mape sveta, uviedol šéf ústavu Jan Konvalinka.



Úzke prepojenie s najlepšími výskumnými inštitúciami sveta je podľa vedcov významné nielen pre akademickú sféru, ale pre celú spoločnosť. Vďaka nemu sa zvyšuje šanca, že český výskum dospeje k jeho konkrétnej aplikácii, napríklad v látke, ktorá sa stane základom nového lieku, vysvetlila AV ČR.



"Je to veľký deň pre českú vedu. Ide o vôbec prvý prípad, keď česká vedecká inštitúcia otvára pobočku takého významu v zahraničí. Boston je strediskom toho najlepšieho svetového výskumu v medicinálnej chémii, čo je odbor, v ktorom ÚOCHB zaznamenal mnoho úspechov," povedal český minister pre vedu a výskum Marek Ženíšek. Verí, že vďaka prístupu k dôležitým hráčom v danom sektore bude možné výskum rýchlejšie konkrétne aplikovať.



Prvé laboratórium nového pracoviska povedie významný biológ David M. Sabatini, ktorý sa zameriava na vedecké otázky súvisiace s rastom, metabolizmom a starnutím. Do výskumu plánuje zapojiť aj kolegov, ktorí sa zaoberajú strojovým učením, pretože tento segment sa veľmi rýchlo rozvíja a podľa vedcov má potenciál zmeniť podobu vedeckého výskumu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)