Akcie Renaultu klesli pre fámy o plánoch Nissanu na odchod z aliancie

Paríž 13. januára (TASR) - Akcie francúzskej automobilky Renault dosiahli v pondelok šesťmesačné minimá po zverejnení správy, že jej japonský partner Nissan zrýchlil tajné krízové plány na prípadné "roztrhnutie" aliancie s Francúzmi. To je najnovšia ukážka toho, ako pád bývalého šéfa Carlosa Ghosna otriasa 20-ročnou alianciou.



Akcie Renaultu do 11.27 h SEČ klesli o 3,7 % a nachádzajú sa v spodnej časti parížskeho indexu CAC 40.FCHI a celoeurópskeho indexu STOXX 600.



Prestížne noviny Financial Times v nedeľu (12. 1.) s odvolaním sa na niekoľko zdrojov informovali, že plány Nissanu zahŕňajú "vojnové hry", úplné rozdelenie výroby, ako aj zmeny v predstavenstve spoločnosti Nissan.



Japonský koncern urýchlil svoje krízové plány po dramatickom úteku Ghosna z krajiny koncom decembra. Bývalý šéf Renaultu aj celej aliancie čelí totiž v Japonsku obvineniu z podhodnocovania údajov o svojich príjmoch vo výkazoch pre príslušné úrady a zo zneužívania firemných peňazí na súkromné účely. Ghosna zatkli v Tokiu v novembri 2018 a odvtedy čakal na súd v Japonsku, až kým neutiekol do Libanonu.



Aj analytici sa zhodujú na tom, že Ghosnov škandál narušil vzťahy v aliancii Renaultu a Nissanu a po jeho úteku ich už pravdepodobne nebude možné "opraviť".



Renault zatiaľ správy o oslabení svojich akcií nekomentoval.